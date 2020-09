Podiumsdiskussion mit OB-Kandidaten

Die Bürgervereinigung Allmannsdorf-Staad (BAS) lädt die fünf Männer, die sich am 27. 9. in Konstanz zur OB-Wahl stellen, am kommenden Freitag zu einer Podiumsdiskussion in den Vorort ein. In der Turnhalle der Allmannsdorfer Grundschule wollen die BAS-Aktiven die Kandidaten Burchardt, Hennemann, Martin, Matt und Pantisano nach ihren Konzepten für Themen wie Nachhaltigkeit, Stadtentwicklung, Bürgerbeteiligung und Verkehrswende befragen. Dem Publikum soll so die Möglichkeit verschafft werden, die Bürgermeister-Aspiranten kennenzulernen und auch auf spezifische Vorort-Themen anzusprechen.

Eine Anmeldung zu der Veranstaltung, für die es ein mit der Stadt abgestimmtes Hygienekonzept gibt, ist nicht erforderlich.

Wann? Freitag, 11. 9., 19.00 Uhr. Wo? Turnhalle der Grundschule Allmannsdorf (Mainaustraße).