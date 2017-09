Party, Poetry Slam und einfach nur Rock and Roll

Aus Konstanz, den Niederlanden und ganz Deutschland reisen die KünstlerInnen an, um im gruftigen Konstanzer Kulturladen einzuheizen. Zehn Highlights, von denen eines schon ausverkauft ist (SXTN aus Berlin) und deshalb nicht mehr in dieser Vorstellung auftaucht.

Samstag, 7. Oktober

Rocknacht mit 3 Bands | Acoustical South | BB Band | Elderly People

Der Hegau, die Höri, der Bodensee. Alles wie im Bilderbuch. Hier gibt es aber nicht nur schöne Urlaubsimpressionen zu sammeln, sondern auch seit Jahren eine regionale Rockszene, welche fernab irgendwelcher Cover und Tributebands eigene Musik erschafft, aufnimmt und live vorträgt. Ohne kommerziellen Hintergedanken, der Muse wegen. Einfach „Rock and Roll“. Und wenn sich dafür sogar ein Forum findet, in dem das ganz vorgetragen werden kann, ist das wunderschön. So wird dies am 7.10. im Kulturladen in Konstanz geschehen. Wo, angeführt von den Post Grungern „Acoustical South“, noch die altehrwürdige „BB-Band“ und die Alternative Rocker von „Elderly People“ aufspielen werden.

Einlass: 20.30 Uhr, Beginn: 21.00 Uhr

VVK: 8 € | AK: 10 €

Donnerstag, 12. Oktober

Mother’s Cake | Psychedelic-Rock

„Das rumort gewaltig im Untergrund“, schreibt das Reeperbahn Festival über Mother’s Cake. Und Recht haben sie. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 haben die beiden Studioalben Creation‘s Finest (2012) und Love The Filth (2015) schon eine Menge Staub aufgewirbelt. Als psychedelisch, progressiv, düster und absolut tanzbar und funky lässt sich der Sound des Trios beschreiben, ein Crossover „oberster musikalischer Güteklasse“(SLAM). Mit No Rhyme, No Reason melden sie sich nun zurück und liefern ein weiteres Psychedelic/Progressive-Rock Kaliber der Güteklasse A ab.

Einlass: 20.30 Uhr, Beginn: 21.00 Uhr

VVK: 12 € (+ VVK-Gebühren) | AK: 15 €

Freitag, 13. Oktober

The Prosecution | Skacore

Support: The China Shop Bulls (Ska | Konstanz)

Wir gegen die: Die Suche nach Identität verharrt viel zu oft in der Abgrenzung von Anderen – ohne, dass man sich wirklich klar macht, wofür man selbst steht. Diese Schieflage wollen die umtriebigen Punkrocker von The Prosecution auf ihrem neuen Album „The Unfollowing“ wieder geraderücken. Angefangen 2002, haben es The Prosecution mittlerweile geschafft, sich in der deutschen Musiklandschaft mit ihrem rasanten Mix aus bläserlastigem Punk und akzentuierten Uptempo-Ska-Parts einen Stammplatz zu erspielen, den sie am 13. Oktober im Kula unterstrichen werden.

Einlass: 20.30 Uhr, Beginn: 21.00 Uhr

VVK: 10 € | AK: 13 €

Samstag, 14. Oktober

Tim Vantol | Akustik-Folk | Niederlande

„Burning Desires“-Tour: „Ich bin ein einfacher Mann“, sagt Tim Vantol. „Ich bin weder der beste Musiker noch der beste Songwriter auf der Welt. Es gibt Millionen Leute, die besser Gitarre spielen oder ihre Stimme kontrollieren können als ich. Aber darum geht es nicht. Es ist wie mit abstrakten Gemälden. Da sagen die Leute gerne: Das hätte ich auch gekonnt. Tja, aber sie haben es nicht gemacht!“ Seine Songs sind voll von „roads“ und „homes“ und allem, was dazwischen liegt und die Reise so aufregend macht. Festhalten kann man sich dabei an Vantols Stimme, denn die ist ein stabiles, vertrauenswürdiges Exemplar und klingt in etwa so, wie es sich anfühlt, nach einem Bad in einem kühlen Bergsee von einem sonnengewärmten Handtuch abgetrocknet zu werden.

Einlass: 20.30 Uhr, Beginn: 21.00 Uhr

VVK: 17 € | AK: 20 €

Mittwoch, 18. Oktober

Poetry Slam

Wenn Marvin Suckut monatlich zum Grandmaster Poetry Slam in den KULA lädt, hat er mit Sicherheit einige Goldstücke der Slamszene mit im Gepäck: Begnadete DichterInnen und Schreiberlinge, die das Publikum mit ihren selbstverfassten Texten mal zum Lachen, mal zum Weinen oder Grübeln bringen. Schaut vorbei und lasst Euch überraschen!

Special Guest: Jan Rutishauser (Güttingen), Lineup: Volker Surmann (Berlin), Marius Loy (Esslingen), Leticia Wahl (Marburg), Jonathan Löffelbein (Tübingen), Lena Hofhansl (Esslingen), Valerio Moser (Langenthal)

Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 20.00 Uhr

VVK: 8 € | AK: 10 €

Samstag, 21. Oktober

Äl Jawala | Balkan Beats | Freiburg

Support: Contrast Orange (Balkan-Funk | Konstanz)

Äl Jawala (Foto) gehören zu den Pionieren der Global Beats-Szene. Sie waren Anfang der 2000er Jahre unter den Ersten, die urbane Beats mit wilden orientalischen Bläsersätzen kombinierten. Auf unzähligen Trommeln und zwei Saxophonen entfachten sie das Feuer einer ganzen Gypsy Brass Band und trugen diesen neuen Sound, anfangs als Straßenmusiker, in die erstaunten Ohren ihrer Zuhörer. Inzwischen rocken Äl Jawala Konzertbühnen vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer, sie tourten bis nach China, Jordanien und Kanada und steuerten unlängst einige ihrer Songs zum Soundtrack der MTV Reihe „Rebel Music“ bei. „Ein wahres Feuerwerk an Musizierlust und Lebensfreude“ (Interkultur Stuttgart).

Einlass: 20.30 Uhr, Beginn: 21.00 Uhr

VVK: 12 € | AK: 15 €

Freitag, 27. Oktober

MAECKES | Hip Hop | Deutschland

Die Stunde zwischen Tilt und Gitarre-Tour: Die Tilt-Tour ist schöne Vergangenheit, die Gitarrenkonzerte vorfreudige Zukunft. Maeckes befindet sich in der Übergangsphase vom Alten ins Neue. Er lässt seine Fans teilhaben, wenn er neue Gitarrensongs für die nächstjährige Tour weltexklusiv zum ersten Mal auf der Bühne ausprobiert! Die Live-Energie und die Ehrlichkeit von Tilt treffen auf die Ruhe, den Wahnsinn und die Eventhaftigkeit der Gitarrenkonzerte. Zelebriert in kleinen Clubs für die Fans, die als erstes zuschlagen. Unterstützt wird Maeckes nur von seiner Gitarre und manchmal auch von seiner Einmannband.

Einlass: 20.30 Uhr, Beginn: 21.00 Uhr

VVK: 23 € | AK: 27 €

Samstag, 28. Oktober

Felix Meyer & Erik Manouz | Pop | Deutschland

Landstraßentour 2017: Das Publikum dieser Landstraßenmusik erwartet ein Felix Meyer, so pur, direkt und nah, wie vielleicht noch nie zuvor, umwoben von den innig dichten Klängen, Melodien und Rhythmen des Gitarristen und Percussionisten Erik Manouz, Freund und Weggefährte seit über 20 Jahren. Sie touren zusammen durch Kleinstädte, gastieren hier in charmanten und intimen Spielorten, die Raum für akustische Zwischentöne lassen. So entlassen sie ihre Besucher regelmäßig mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die Nacht.

Einlass: 20.30 Uhr, Beginn: 21.00 Uhr

VVK: 18 € | AK: 24 €

Dienstag, 31. Oktober

Halloween Party | Rockparty mit den KULA All Stars

Wie jedes Jahr schmeißt sich der KULA an Halloween wieder so richtig in Schale. DIE dämonischen KULA ALL STARS werden höllisch einheizen und mit süßen oder sauren Rock- Krachern um sich werfen. Alles, was das lebende, tote oder auch untote Herz begehrt, wird geisterhaft in Szene gesetzt. Ein teuflisches Hexenwerk der Obergruselklasse. Kino-Party-Special: Sich bei der Halloween Madness im ZEBRA KINO gruseln lassen und im Anschluss zum bestialisch halben Preis den hirnverbrannten Wahnsinn in der dunkel-schwarzen KULA-Gruft abfeiern.

Bis 23 Uhr und für die BesucherInnen der Halloween Madness im Zebra nur 3,50 €.

Einlass und Beginn: 22.00 Uhr

Abendkasse: 7 €

MM/hpk