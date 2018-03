„Monster und Geister. Vom Mittelalter bis heute“

Poltergeister, Werwölfe und Mischwesen – all‘ diese Kreaturen sind keine Erfindungen der modernen Unterhaltungsindustrie. Bis zur Aufklärung im 18. Jahrhundert glaubten die Menschen aller Bildungsschichten an die reale Existenz von Monstern und Geistern. Das beschreibt eine Jahres-Ausstellung in Überlingen mit rund 100 Gemälden, Skulpturen, Dokumenten, Fotografien und magischen Objekten – Start ist in diesem Monat.

Schon Martin Luther beschäftigte sich mit dem Phänomen der gefürchteten Poltergeister, die er als Teufelserscheinungen deutete. Zur gleichen Zeit wurden in Mitteleuropa hunderte Männer als vermeintliche Werwölfe grausam hingerichtet. Mehr als 500 menschliche und animalische Monsterrassen wurden seit dem Mittelalter identifiziert. Unter den Geisterformen ragen die Totengespenster und Naturgeister als dominierende Gruppen heraus. Die Ausstellung in Überlingen präsentiert eine vielfältige Auswahl an Monstern, Gespenstern, Misch- und Geisterwesen vom Mittelalter bis heute.

Und Dali kommt auch Salvador Dalí zählt zu den populärsten und zugleich rätselhaftesten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung in Überlingen ist die erste große Dalí-Ausstellung in Süddeutschland seit fast 30 Jahren, die sich systematisch der Biografie und dem Werk von Dalí widmet. Rund 400 Bilder, Skulpturen, Fotografien, Grafiken, Objekte, Kunstgewerbe, Kleidung, Dokumente sowie ein Film werfen einen neuen Blick auf das künstlerische Schaffen und den Lebenskünstler Dalí, der sich selbst als Kunstfigur und Performance-Künstler präsentierte. „Salvador Dalí. Leben und Werk“ – Städtische Galerie Überlingen, 17. 3. – 11. 11. 2018

Rund 100 Gemälde, Skulpturen, Dokumente, Fotografien und magische Objekte aus zahlreichen öffentlichen und privaten Sammlungen führen eindrucksvoll vor Augen, dass die Welt der unheimlichen Wesen die Gemüter seit dem Mittelalter bis heute immer wieder aufs Neue bewegt. Die Ausstellung stellt unter anderem aktuelle, noch unveröffentlichte Forschungsergebnisse vor sowie originale Objektfunde aus einem bauarchäologischen Forschungsprojekt. Außerdem werden aktuelle gesellschaftsrelevante Themen wie „Exorzismus heute“, „Spukforschung“ und „Hexenverfolgung heute“ thematisiert.

Die Ausstellung wird am 28. März mit der „Langen Nacht der Geisterseher“ eröffnet. Die geplante Projektreihe zur Ausstellung umfasst unter anderem eine wissenschaftliche Tagung zum Thema.

MM/hpk (Foto: Nosferatu, 1924. Szenenfoto aus Murnaus „Symphonie des Grauens“. Foto: Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, Wiesbaden / Städtisches Kulturamt Überlingen.)

Sonderausstellung: „Monster und Geister. Vom Mittelalter bis heute“, Städtisches Museum, Überlingen, 30. März – 15. Dezember 2018