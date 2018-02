Mittelalterlicher Minnesang trifft zeit­genössische Poesie und Musik: Fünf Tage Literatur- und Musikfestival „MINNE meets POETRY“ vom 7. bis 11. März – 5 Tage, 18 Veranstaltungen an 16 Orten, organisiert vom Kulturamt Konstanz. Wortakrobatik und Weltgedanken, Klangspiel und Mundart-Wortspiel, neuzeitige SlammerInnen gegen mittelalterliche und dennoch junge RapperInnen: PoetInnen aus Deutschland und der Schweiz in einen großen Dichtkunst- und Musikwettstreit.

Zu „Weltgedanken in der Poesie“ treffen sich Nora Gomringer, Safiye Can und José F.A. Oliver; Stammtischlesungen mit Henry Gerlach, Jeremias Heppeler, Marvin Suckut und Meral Ziegler locken in diverse Weinstuben der Niederburg; bei „Rap meets Orchestra“ treffen Rapper Curse, Violinist Miki Kekenj und die Südwestdeutsche Philharmonie in der Schänzlehalle aufeinander; in „Heimatliebe“ bieten Heinzmann, Banholzer und Homburger (Foto) Eingeborenenmusik vom Bodensee im Kulturzentrum am Münster.

Dies sind nur vier Beispiele aus dem facettenreichen Programm des Festivals. Hinzu kommen eine Sound-Literatur-Collage im Innenhof des Wessenberghauses, eine Lichtkunstprojektion zur mittelalterlichen Stadtgeschichte in der Katzgasse und eine Ausstellung zur Dichtkunst Oswalds von Wolkenstein im TURM am Kulturzentrum, gestaltet von Studierenden.

Alle Informationen zum Programm sowie die Vorverkaufsstellen können dem Programmheft zum Festival entnommen werden, das beim Kulturamt und der Konzilstadt Konstanz erhältlich ist, sowie der Website www.minne-meets-poetry.de. Der Vorverkauf läuft bereits.

MM/hpk