Marathon-Lesung für Ahmet Altan

In der Türkei unter der diktatorischen Regentschaft Recep Tayyip Erdoğans sind zahlreiche Journalisten, Redakteure und Publizisten verfolgt und inhaftiert worden. Ahmet Altan ist einer von ihnen. Er wurde am 16. Februar 2018 zusammen mit seinem Bruder und fünf weiteren staatskritischen Journalisten und Schriftstellern zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Heute Abend gibt es in Konstanz eine Solidaritäts-Lesung für ihn.

Die andauernde Haft Ahmet Altans und anderer Medienleute zeigt deutlich die aggressive Einschränkung der Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit in der EU-nahen Türkei. Sie steht jedoch auch exemplarisch für eine weltweit feststellbare Radikalisierungstendenz gegen das menschliche Grundrecht der freien Meinungsäußerung. Schon seit einigen Wochen hängt ein Banner über dem Stadttheater mit einem Zitat von Ahmed Altan: „In meiner Gefängniszelle bereise ich die ganze Welt.“ Um diese Gedankenfreiheit wahr zu machen und als Zeichen der Solidarität mit den in der Türkei Inhaftierten veranstaltet das Konstanzer Theater einen Lesemarathon.

Heute ab 18 Uhr lesen darum in der Spiegelhalle bis weit in die Nacht hinein bekannte und weniger bekannte Konstanzerinnen und Konstanzer aus Ahmet Altans Roman „Der Duft des Paradieses“.

Das Theater lädt auch Sie herzlich dazu ein, vorbeizuschauen und zu zuhören, freut sich aber umso mehr, wenn Sie mitlesen. Wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie kommen wollen und gerne lesen würden, dann schreiben Sie doch eine Mail mit dem Betreff „Altan“ an diese Adresse: severin.lanfranconi@konstanz.de

MM (Foto: Theater Konstanz)