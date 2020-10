Mahnwachen für die Veranstaltungs- und Kulturbranche

Die Veranstaltungsbranche, mit etwa 1,5 Millionen Arbeitsplätzen der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland, steht durch die Coronakrise mit dem Rücken zur Wand. Unter dem Namen #AlarmstufeRot bildete sich ein Bündnis aus verschiedenen Initiativen und Verbänden, das mit verschiedenen Aktionen auf die prekäre Lage aufmerksam macht und machte. Großen Zuspruch erhielt die Aktion „Night of Light“ auch in der Bodenseeregion, bei der betroffene Kultur- und Veranstaltungseinrichtungen am 22.6.2020 rot beleuchtet wurden. Morgen wieder, auch in Konstanz.

Am 28.10.2020 soll in Berlin zum zweiten Mal eine Großdemonstration unter dem Motto #OnFire – Wir brennen ab – unter Einhaltung der Corona-Regelungen stattfinden. Parallel dazu veranstaltet #AlarmstufeRot Konstanz einen Aktionstag, in den Veranstalter, Kulturschaffende und Catering-Betriebe involviert sind.

Anzeige

Gestartet wird die Aktion unter dem Motto „Bodenseeregion, ohne uns …“ am 28. Oktober um 12.05 Uhr mit Mahnwachen an verschiedenen Orten in Konstanz unter Einhaltung der Corona-Regelungen. Zentraler Ort ist die Markstätte, hier wird auch ein Film gezeigt, in dem sich Einzelne aus der Branche zu Wort melden und vergangene Aktionen präsentiert werden. Dazu gibt es Aktionen Kulturschaffender, jeweils auf einer Fläche von 2 x 2 Meter, in denen sie ihre Branche vorstellen und zeigen, was der Verlust für die Gesellschaft bedeutet. Anschließend wird vor dem Münster eine „Beerdigung“ der Veranstaltungsbranche statt finden. Die Aktionen in der Stadt sind bis 19.00 Uhr geplant.

Danach folgt eine regionale „Night of Light“, an der betroffene Einrichtungen teilnehmen. Unter anderem beteiligt sich das Theater Konstanz, das alle drei Spielstätten rot beleuchtet und zudem wird ein Infopoint für Interessierte hinter dem Stadttheater zur Verfügung gestellt. Aber es werden auch Soloselbständige, Arbeitnehmer im Kulturbereich und Künstler dazu aufgerufen, mit einer roten Lampe in ihren privaten Fenstern ein Zeichen zu setzen.

#AlarmstufeRot möchte mit diesen Aktionen ein Bewusstsein für die momentane Situation der Veranstaltungsbranche auf politischer Bundes- und Landesebene sowie in der Gesellschaft erreichen. Außerdem werden folgende Forderungen an Bundesregierung und Landesregierung Baden-Württemberg gestellt:

– Überbrückungsprogramm

– Kreditprogramm

– Steuerlicher Verlustrücktrag

– Flexibilisierung der Kurzarbeiterregelung

– EU-Beihilferahmen

Bei Interesse an einer Teilnahme an der Aktion kann man sich unter ohne-uns@mld-vt.com melden.

MM

Infos im Web: alarmstuferot.org

Telefon: +49 (0) 7531 369 553 -0, Mobil: +49 (0) 157 53504577