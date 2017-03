Mahnwache mit Anti-Atom-Demo

Am Montag, den 13. März, findet um 18:30 Uhr die jährliche Mahnwache für die Opfer des Erdbebens und des Tsunamis in Japan sowie der Reaktorkatastrophe von Fuku­shima statt. Zum 6. Jahrestag dieses ein­schnei­den­den Ereignisses treffen sich die Aktiven der Mahnwache Konstanz, des BUND Konstanz und von Greenpeace Bodensee auf der Marktstätte am Kaiser­brunnen, um an die Menschen in Japan zu erinnern.

Auch fünf Jahre nach dem Super-GAU im Atomkraftwerk Fukushima sind Mensch und Umwelt immer noch den Folgen der Katastrophe ausgesetzt. Die Reaktorruine ist von anhaltender Erdbebengefahr bedroht – mit ungewissen Folgen. Dennoch sind wir von einer Welt ohne Atomenergie weit entfernt. Statt sofort abzuschalten, laufen die AKWs weiter. Und der Atommüll nimmt immer mehr zu.

An einem offenen Mikrofon können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Gedanken zu diesem Anlass äußern. Es soll auch auf die weltweiten Gefahren der Atomkraftnutzung hingewiesen werden. Im Anschluss an die Mahnwache findet eine Anti-Atom-Demo durch Konstanz statt.

MM

Nähere Informationen bei: www.bund-konstanz.de, www.greenpeace.de/bodensee