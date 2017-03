Liedermacher und Vocalisten im Kula

Zweimal Open-See Contest und ein Poetry-Slam – neben hinreißender Musik bietet KULA im März eine große Bühne für vor allem regionale Künstler und Newcomer. Acht Bands wetteifern um einen Auftritt beim Open See Festival am 3. Juni. Und das Publikum entscheidet mit über die Gewinner. Außerdem im Programm: Rock Duos, LiedermacherInnen und Vocalisten aus Berlin, Hamburg und Ungarn.

Freitag, 03. März

Milliarden

Mit dem Berliner Rock-Duo „Milliarden“ meldet sich nun eine Newcomerformation zu Wort, die die deutschsprachige Musiklandschaft so richtig aufmischen wird. Garantiert. „Milliarden“ – das sind Frontmann Ben Hartmann und Johannes Aue. „Milliarden“: Ein Name, der Assoziationen weckt. Ein Schlagwort, das in riesigen Lettern über diesen turbulenten Zeiten zu schweben scheint. Eine irgendwie absurde Zahl, deren Bedeutung ambivalent und kaum fassbar ist. Ebenso, wie auch der Sound der Berliner. „Die Welt braucht neue Lieder“, heißt es in dem Song „Vergiss mich nicht“. Milliarden haben sie: Außergewöhnliche Songs. Für außergewöhnliche Zeiten.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 | VVK: 18 € | AK: 23 €

Donnerstag, 09. März

Sarah Lesch

Sarah Lesch schrieb Musik für Kindertheaterstücke und zählt seit Jahren zu den umtriebigsten und produktivsten LiedermacherInnen, mit mittlerweile zwei Alben, Preisträgerin vieler Musikpreise und unzähligen Konzerten. Der Grundton ihrer Songs ist in der Mehrzahl zwar lässig bis sonnig, doch bei genauerem Hinhören entdeckt man nicht selten einen hemdsärmeligen Sarkasmus. Keine Frage: Sarah Lesch ist eine Liedermacherin, die verbal hinlangen kann: Ihre Lieder handeln von Liebe, Leichtigkeit und Friedensfrikadellen, aber auch von Heuchelei, Ausbeutung und Ignoranz.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 | VVK: 15 € | AK: 18 €

Samstag, 11. März

Open-See Contest I

Vier Bands treten im direkten Wettstreit gegeneinander an. Vom Publikum und von einer Fachjury werden zwei Bands ermittelt, die bei unserem OPEN SEE FESTIVAL am 3. Juni auf der Bühne stehen:

„Red Eye Stone“ bieten dicke Gitarrenwände, psychedelische Leads und kraftvoll-melancholische Vocals.

„El Jetta“ zelebrieren elementaren Gitarrenrock. Trabend, handfest und ohne Einparkhilfe.

„Neon Diamond“ – Kreativ, experimentierfreudig und ungeschliffen wie ein Rohdiamant – das ist die Indie-Pop-Band aus Ravensburg.

„The Sound Monkeys „mischen den trashigen 90er-Sound mit poppigen Vocals und jeder Menge Spaß.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 | Abendkasse: 5 €

Dienstag, 14. März

Hundreds

Wilderness Tour 2017: Ein großer, in Dunkelheit gehüllter Raum, auf der Bühne eine nebelumwaberte Frau, das Dröhnen der Bässe vibriert im Körper, ihre warme Stimme halt durch die Reihen der tanzenden Menge, begleitet von einem Mann, der über ein Piano gebeugt steht. Auf der Bühne stehen Eva und Philipp Milner (Foto). Die Band “Hundreds” gründete das Geschwisterpaar 2010 am Hamburger Hafen. Als Hörer erfährt man ihre Musik als klar und kraftvoll; die von Philipp sorgsam arrangierten elektronischen Beats treffen auf Evas melancholische Texte.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 | VVK: 19 € | AK: 23 € | Fankonzert: 5€ für Mitglieder

Mittwoch, 15. März

Bohemian Betyars

Gypsy-Punk & Hungarian-Speedfolk aus Budapest. Das Einzigartige an der Musik der Bohemian Betyars ist die treibende Dynamik von Punk und Ska, gewürzt mit traditionellen Melodien aus Ungarn und der ganzen Karpatenregion. Ihre Begeisterung für leidenschaftliche Gypsy-Tunes und tanzbaren Off-Beat springt bei Konzerten der Band ab der ersten Sekunde sofort auf das Publikum über. Anfang 2017 veröffentlichen sie ihr drittes Album und gehen mit ihren alten und neuen Songs im März 2017 auf internationale Tour. Special Guest: JASON BARTSCH (Bochum)

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 | VVK: 12 € | AK: 15 €

Freitag, 17. März

Rantanplan

Rantanplan: Das sind 21 Jahre Ska Punk in Deutschland. 21 Jahre tanzen zu guten Texten. Und das 21 Jahre ohne Atempause. Musikalisch müssen Rantanplan schon lange niemandem irgendwas beweisen. Wurde auf dem Vorgänger Pauli (2013) noch ordentlich auf die Tube gedrückt, durchdringt „ ich und Schatten“ mit verblüffender Melancholie und Scharfsinnigkeit. Der Vierer aus St. Pauli setzt die Messlatte im wieder ein bisschen höher. Und wer zu blöd für die Texte ist, kann sie trotzdem mitsingen. „Wenn die Revolution nicht tanzbar ist, sind wir nicht mit dabei“ Intelligenter kann Tanzmusik nicht sein.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 | VVK: 17 € | AK: 20 €

Samstag, 25. März

Open See Contest II

Zum zweiten Mal treten im direkten Wettstreit vier Bands gegeneinander an, von denen sich zwei für unser OPEN SEE FESTIVAL am 3. Juni qualifizieren können:

„Delirious Mob Crew“ machen Gitarren- und Synthesizer Musik, wollen sich aber nicht in ein Genre einordnen lassen – das schwankt von Song zu Song.

Egal ob als Songwriter, oder mit den Hotsteppers -“Eli Benjomas“ Herz schlägt im Offbeat!

Schlagertrashcountrybeatpunk lässt sich auch einfacher sagen -“Gosh“

Stilitisch ist „Raskolnikov“ klar beeinflusst vom Post-Punk und New Wave der 70er und 80er Jahre.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 | Abendkasse: 5 €

Mittwoch, 29. März

Grandmaster Poetry Slam

Lineup:

FLORIAN STEIN (Essen)

MAX SCHULLE (Erlangen)

NEKTARIOS VLACHOPOULOS (Ludwigsburg)

JONATHAN LÖFFELBEIN (Tübingen)

TOM SCHILDHAUER (Köln)

LEONIE WARNKE (Leipzig)

Moderator: MARVIN SUCKUT

Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 | VVK: 8 € | AK: 10 €

Donnerstag, 30. März

Jahcoustix & Band

„Seriously Positive“ heißt das neue Werk des Kosmopoliten Jahcoustix, der 2016 sein mittlerweile siebtes Studio-Album veröffentlicht. In „ernsthaften“ Zeiten „positiv“ zu bleiben, zieht sich thematisch wie ein roter Faden durch das Album und symbolisiert in zwei Worten, wofür auch Reggae steht: Eine positiv geladene Musik, die tiefgründige und ernsthafte Inhalte anspricht.

Die Texte befassen sich zwar mit teils schwermütigen Themen, lösen sich aber nie ohne einen Hoffnungsschimmer auf und verleihen dem Album damit eine Art melancholischen Positivismus. Das Album orientiert sich vom Sound am Reggae der 70er Jahre und die Einflüsse jamaikanischer Vorbilder haben hier unverkennbar Spuren hinterlassen.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 | VVK: 13 € | AK: 16 €

Freitag, 31. März

Unduzo

Und Du So…? Seit die Formation 2009 genau fünf Monate nach ihrer Gründung den Nachwuchsvokal-Ensemble Wettbewerb in Heilbronn gewonnen hat, ist viel passiert: Eine erste CD erscheint, es folgen Fernseh- und Radioauftritte und die Konzertanfragen werden von Jahr zu Jahr mehr: Bei Unduzo finden fünf Individualisten zusammen und nutzen die unterschiedlichen Facetten ihres Musikstudiums, um der A-cappella-Szene einen eigenen Stempel aufzudrücken. Pop, Rock, Disko, Latin-Rhythmen, Reggae-Feeling gipfeln in wortgewaltigen Geschichten. Fünf einzelne Stimmen fügen sich zu einer ganzen Band mit zahlreichen instrumentalen Features.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 | VVK: 17 € | AK: 20 €

MM/hpk

Tickets unter: www.reservix.de