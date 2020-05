Kultur-Clips vs. Corona – Manfred Junker

Ob die Reihe „Jazz unter Palmen“, die üblicherweise in den Sommermonaten auf der Mainau veranstaltet wird, auch 2020 stattfinden kann, steht derzeit noch in den Sternen. Um in dieser schwierigen Zeit den Jazz aber nicht zu kurz kommen zu lassen, finden im Palmenhaus der Insel Konzerte statt, die im Netz gestreamt werden. Ab Sonntag um 19.30 Uhr ist der Gitarrist Manfred Junker zwischen Palmen und Orchideen zu sehen und zu hören.

Jazzer vom Bodensee bringen Urlaubsfeeling ins Wohnzimmer und trösten damit auch ein ganz klein wenig über den Ausfall von Jazz Downtown hinweg: Modern Jazz aus New York, brasilianische Klänge, bavarisch-karibischer Flügelhorn-Fusion-Sound und ein Meer tropischer Orchideen, die dazu rhythmisch mit ihren hübschen Köpfchen nicken, die doch ach so bald schon verwelkt zur Erde sinken werden.

In seinem Soloprogramm spielt der Gitarrist Manfred Junker Improvisationen über von ihm besonders geschätzte Jazz-Standards. Teils arrangiert, teils aber auch aus einer momentanen Eingebung heraus entwickelt, setzt seine Musik auf sensible Stimmungen und erforscht die harmonischen Möglichkeiten der Gitarre. Die Videoaufnahme des Konzertes wurde vom Kulturamt Konstanz im Rahmen der Fördermaßnahme „Kulturclips vs. Corona“ unterstützt.

Manfred Junker studierte an der Jazzschule St. Gallen und war Stipendiat des Berklee College of Music in Boston, wo ihn Lehrer wie Hal Crook, Ed Tomassi, Rick Peckham und Jim Kelly prägten. Er unterrichtet in der Schweiz und tritt regelmäßig mit seinen Bands, mit John Stowell im Duo sowie als Solist und Sideman auf. Im Laufe der Jahre hat er dreizehn eigene CDs eingespielt und auf zahlreichen anderen mitgewirkt.

MM/red (Bild: Manfred Junker, fotografiert von Stefan Postius)

Vergangene und künftige Konzerte sind hier zu sehen: Jazz unter Palmen