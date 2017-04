KULA: Slam, Swing und Swiss

Abwechslungsreich wie immer präsentiert sich das Mai-Programm im Konstanzer Kulturladen. Da kommen am 24. Slam-Poeten aus ganz Deutschland in die Chérisy oder am Monatsanfang die international besetzte Band „Bukahara“ (Foto) oder DJ Myron Prestige, der zu einer Cumbia-Elektro-Party einlädt. Und ganz zum Monatsende ein Konzert mit gleich drei Bands – da lohnt sich der Besuch im KULA.

Donnerstag, 4. Mai

Bukahara

(Support: Malaka Hostel | World Beats | Freiburg)

Bukahara erfinden ihren eigenen Sound – befreit von Klischees und Konventionen. Dass Swing, Folk, Reggae und Arabic–Balkan keine Widersprüche sein müssen, beweisen die Multi-Instrumentalisten mit viel akustischer Gewandtheit und großer Leidenschaft. Da bestimmt schon mal eine Geige die Harmonie, eine Posaune probiert sich als Tuba und dann, auf einmal, sitzt der singende Gitarrist hinterm Schlagzeug. Es ist der Impuls, der den Sound regiert – und der damit das Herz der Hedonisten unter den Musikliebhabern höher schlagen lässt.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 | VVK: 16 € | AK: 19 €

Freitag, 05. Mai

Cumbia-Elektro-Party

Eh, Amigos y Amigas! Die Zeit ist reif für Sommer, Sonne und Kakteen. Also packt die Tanzschuhe ein und kommt am Freitag, den 5. Mai, in den Kula. Zu einer kunterbunten Sommernacht, die jede/n aus dem Alltagsstress rausholt und auf eine musikalische Lateinamerika-Reise mitnimmt. Wer denkt jetzt an Salsa, Cha Cha Cha und Flamenco? Falsch, denn jetzt ist la Cumbia Electronica angesagt. Mit seinen psychedelisch getriebenen, elektronischen Cumbia-Klängen vereint DJ Myron Prestige auf unvergleichbare Art die rhythmischen Klänge des Amazonas mit den modernen electronic Beats der Großstadt.

Einlass & Beginn: 22.00 Uhr | Abendkasse: 6 Euro

Samstag, 06. Mai

Swiss und die Andern

Punk trifft Rap, Eskalation und Pogo treffen ein brandaktuelles politisches Anliegen und das ganze Ding schießt voll durch die Decke, weil es einen musikalischen und gesellschaftlichen Nerv trifft? Vor allem aber trifft es den Nerv unserer Jugend, mit ein Grund, warum sich um Swiss und die Anderen alles noch rasanter dreht und die Drehzahl spürbar zunimmt. „In diesen Zeiten kann man einfach keine belanglose Musik machen!“, sagt der Swiss-Frontmann. Der Sound dieser musikalischen Straßenkämpfer ist laut, dreckig, wutgeladen und erinnert oft an Bands wie Rage Against The Machine und System Of A Down aber immer mit einer eigenen Note, die das Erbe der Hip-Hop Vergangenheit trägt.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 Uhr | VVK: 16 € | AK: 19 €

Mittwoch, 24. Mai

Grandmaster Poetry Slam

(Special Guest: NIKITA GORBUNOV, Stuttgart)

Lineup:

SEBASTIAN 23 (Bochum)

MAIKE HARMS (München)

FRIEDRICH HERRMANN (Jena)

PHIBI REICHLING (Zürich)

JEAN-PHILIPPE KINDLER (Tübingen)

Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr | VVK: 8 € | AK: 10 €

Freitag, 26. Mai

Indie und Keks

Konzert mit drei Bands: Brothers of Santa Claus (Indie-Pop | Freiburg) | Paisley (Indie-Rock | Dresden) | Neon Diamond (Indie-Pop | Ravensburg)

Indie und Keks, das passt zusammen wie Käse und Marmelade. Wie Party und Popcorn. Wie Highheels und Jogginghose. Wie Pizza und Ananas. Wie Montag und im Bett chillen. Wie Salz und Schokolade. Wie Weizen und Bananensaft. Zunächst etwas abwegig, doch beim genauen Hinschauen kann es doch ganz geil sein.Daher geht die Indie-Live-Session in die zweite Runde.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 Uhr | VVK: 10 € | AK: 13 €

