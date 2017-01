Kula – fast international

Kennen Sie Death-Pop? Im Konstanzer Kulturladen lernen Sie ihn im Februar kennen. Und die Indie-Pop-Band „Von Wegen Lisbeth“ aus Berlin auch. Neben diesen beiden Wochenend-Terminen gibt es mal wieder einen Grandmaster Poetry Slam mit Gästen aus Bern, Düsseldorf, Freiburg und Leipzig. Fast international also geht es zu in diesem Monat in der Konstanzer Chérisy.

Samstag, 04. Februar

Die Heiterkeit

Die Hamburger Death-Pop-Band „Die Heiterkeit“ sucht keine Erlösung, sondern irrlichtert irgendwo zwischen Anziehung und Abstoßung, Verstehenwollen und Loslassen, Frustration und Kapitulation herum, und dabei strahlen sie eine Gelassenheit aus, die glücklich macht, weil sie alles mitdenkt, gegen jede Hysterie niemanden verarscht, und unverschämt oder verzweifelt genug ist, um im Mädchenchor zu singen: „Wenn es so weit ist, werden wir es wissen / Es kommt immer anders als gedacht / Es wird in Ordnung sein.“ Auch musikalisch stehen Die Heiterkeit in voller Blüte, haben sich in würdevoller Pracht entfaltet. Da ist eine zauberhafte Zärtlichkeit in den Liedern, ein lässiger Minimalismus der Mittel – Mädchenchöre, Männerchöre, Melodien, Hooks und Harmonien! Und das alles irre unangestrengt.

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 | VVK: 12 € | AK: 15 €

Samstag, 11. Februar

Von Wegen Lisbeth

Grande Tour 2017: Von Wegen Lisbeth selbst bezeichnen ihre Musik als Indie-Pop. Größtenteils wohl, weil sich dahinter alles verbergen kann. Wie soll man deutschsprachige Musik denn auch nennen, zu der neben der klassischen Gitarre-Schlagzeug-Bass-Instrumentierung auch ein Regenbogenachttästler (buntes Metallophon, empfohlen ab drei Jahren), ein japanisches Omnichord (elektrische Harfe, Wert 2,50 €) oder eine Steeldrum (vergleiche: chinesische Wokpfanne) gehört? Dazu die feinsinnigen Texte von Sänger Matze, stets irgendwas zwischen bitterer Ironie, Großstadtmelancholie und brutaler Punchline. Außerdem immer entlarvend pointiert – und natürlich immer über Mädchen. Immer noch handgemachte Musik, definitiv immer tanzbar und schon lange kein Geheimtipp mehr!

Einlass: 20.30 Uhr | Beginn: 21.00 | VVK: 16 € | AK: 19 €

Support: Consolers (New Age Indie)

Mittwoch, 22. Februar

Grandmaster Poetry Slam

Special Guest: HALBWEGS DOPE (Freiburg); Lineup: PETER PARSTER (Nünberg), LOUISE KENN (Leipzig), RENATO KAISER (Bern), BERNARD HOFFMEISTER (Düsseldorf), MICHAEL FREI (Bern)

Moderator: MARVIN SUCKUT

Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 | VVK: 8 € | AK: 10 €

