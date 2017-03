Irgendwie erinnert der Titel „Konstanz – eine Stadt für alle?“, unter dem die SPD morgen ein Forum zur städtischen Sozialpolitik veranstaltet, ja schon ein wenig an den LLK-Wahlkampf-Slogan „Stadt für alle statt für wenige“. Sei’s drum – das Thema morgen im Treffpunkt Petershausen brennt auf den Nägeln und die SPD ist gerade auch dabei, es für sich wieder zu entdecken: Wie sozial lebt es sich also in dieser Stadt?

Hauptredner ist der Konstanzer Soziologe Prof. Thomas Hinz. Auf Grundlage der Daten aus der Konstanzer Bürgerbefragung wird Hinz zur sozialen Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger in Konstanz referieren.

Man kennt ihn als „Umfrage-Papst“ der Konstanzer Universität, der seit sechs Jahren regelmäßig auch die KonstanzerInnen im Auftrag der Stadt nach ihren Befindlichkeiten befragt: Aber der 53jährige Professeor Thomas Hinz (Foto) pflegt eine „Zweitkarriere“. Als Bandleader der Münchner Band „Extreme Unction“ tritt der Soziologie-Professor mit Schwerpunkt Demoskopie bundesweit auch als Rockmusiker auf.

Für eine anschließende Diskussion stehen u.a. der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende und Stadtrat Jan Welsch, Anita Hoffmann vom Konstanzer Tafelladen und Michèle Briesen vom Treffpunkt Petershausen zur Verfügung.

Am morgigen Mittwoch, 22. März, veranstaltet die Konstanzer SPD ab 19 Uhr im Treffpunkt Petershausen dieses kommunalpolitische Forum. Im Vorfeld der Veranstaltung findet ab 18:15 Uhr eine Vorstellung des Treffpunkt Petershausen statt sowie eine kleine Hausführung.

