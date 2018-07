Letzte Woche eine Veranstaltung zur Altersarmut, diese Woche eine Lesung zum christlichen Lobbyismus in Deutschland – der seemoz-Förderverein bleibt unablässig aktiv. In Kooperation mit der Giordano Bruno Stiftung (gbs-Regionalgruppe Bodensee) gibt es am kommenden Donnerstag eine Lesung mit Carsten Frerk aus seinem Buch „Kirchenrepublik Deutschland“.

In seinem Buch Kirchenrepublik Deutschland – Christlicher Lobbyismus beschreibt Carsten Frerk erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik, wie die Kirchen systematisch Einfluss auf die Politik nehmen. Er stellt dar, welche Gremien dazu eingerichtet wurden (etwa die katholischen und evangelischen Presse-Agenturen und Büros), über welche Kanäle die Kirchen ihre Information erhalten, und welche Strukturen begünstigen, damit politische Entscheidungen im Sinne der Kirchen ausfallen. Es wird deutlich, dass die Kirchen – wo es um ihre ureigenen Belange als Organisation geht – die erfolgreichsten Lobbyisten in Deutschland sind.

Das Buch schafft Problembewusstsein für Ämterverquickung und „Seitenwechsler“, fordert Befangenheitsregeln für Parlamentsabgeordnete und thematisiert den „gekaperten Staat.“ Der Politologe, Autor und Publizist Carsten Frerk war bis 2013 Chefredakteur des Humanistischen Pressedienstes, der unter seiner Führung zum wichtigsten Online-Medium der säkularen Szene wurde. Aktuell ist er Leiter der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland und ist im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung tätig. Der Sozialwissenschaftler gilt als ein profunder Kenner der kirchlichen Finanzen. Zu seinen wichtigsten Publikationen zählen Caritas und Diakonie in Deutschland (2005) und das Violett-Buch Kirchenfinanzen (2010).

Zeit: Donnerstag, 5. Juli 2018, Beginn 19 Uhr

Ort: Treffpunkt Petershausen, Konstanz, Georg-Elser-Platz 1, 78467 Konstanz, Tel.: 51069

Veranstalter: GBS-Hochschulgruppe Konstanz –

Kooperationspartner: seemoz e.V. und GBS-Bodensee e.V.

Eintritt: frei