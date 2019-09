Interkulturelle Woche in Konstanz und Kreuzlingen

Vom 27. September bis 6. Oktober 2019 wird in beiden Städten ein interessantes Programm rund um das interkulturelle Leben angeboten. Neben Informationsveranstaltungen und literarischen Lesungen gibt es Filme, Vorträge und Diskussionen. Zudem geben inter­kultu­relle Vereine und Initiativen einen Einblick in ihre jeweiligen Herkunftsländer. Die Auftakt­veranstaltung „Konstanz – International“ findet am 28. September im Konzil statt. Eine Woche vor dem offiziellen Beginn, am 20.9., stimmt im Bürgeramt ab 18 Uhr die Wanderausstellung „Zuhause im Landkreis“, die sich gegen Diskriminierung und Vorurteile wendet, auf die Interkulturelle Woche ein. Zum vollständigen Programm geht es hier. MM (Bild: Stadt Konstanz)