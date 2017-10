Jeremias Heppeler ist der diesjährige Preisträger des von der Stadt Konstanz verliehenen Förderpreises für junge Kunst in der Sparte bildende Kunst. Im Rahmen der Preisverleihung wird auch seine Ausstellung „Im Antlitz der Bytes“ im Konstanzer Wolkenstein-Saal eröffnet, die bis in den nächsten Januar hinein zu sehen sein wird: Digitale Gemälde mit vielen Anleihen bei der Fotografie.

Heppeler, der in Konstanz sein Masterstudium im Fach Literatur – Kunst – Medien absolvierte, lässt sich nicht auf konkrete Genres und Techniken festlegen: Bereiche wie Malerei, Text, Film und auch Journalismus versteht er nicht als voneinander getrennt, sondern nutzt sie als Werkzeuge seiner eigenen Bildsprache.

Dennoch hat sich der 1989 geborene Künstler für seine aktuelle Ausstellung „Im Antlitz der Bytes“ auf ein vermeintlich konkretes Konzept festgelegt. Der Titel referiert hierbei auf das Monumentalwerk „Antlitz der Zeit“ des Fotografie-Pioniers August Sander. Heppelers Ausstellung erscheint dementsprechend als eine verschrobene Auseinandersetzung mit dem Porträt Diskurs: In mal komplexen, mal naiven digitalen Gemälden wirft Heppeler den Blick ins Spiegelkabinett, auf das eigene verzerrte Selbst. Auch das schiere Material und die Örtlichkeit rücken hier ins Zentrum: Der Künstler druckt auf Bauplanen, einem rohen Untergrund, der es erlaubt die Bilder im ganzen Kulturzentrum zu verteilen.

Die Preisübergabe erfolgt durch Bürgermeister Dr. Andreas Osner, die Laudatio für Jeremias Heppeler hält Dr. Stephan Geiger, Galerist und Lehrbeauftragter an der Universität Konstanz. Michael Auer, Dirigent und Musikpädagoge, hält die Laudatio für Bogdan Kisch (Gewinner in der Sparte Musik), Daniel Widmaier, Buchhändler, und Mark Zurmühle, Regisseur und ab der Spielzeit 2017/2018 Schauspieldirektor des Theater Konstanz, halten die Laudatio für Meral Ziegler (Gewinnerin in der Sparte Literatur).

Jeremias Heppeler hatte bereits 2016 den Gewölbekeller des Kulturzentrums am Münster bespielt, im selben Jahr war er Stipendiat der Sommerakademie Venedig im Sektor „Medienkunst“. Seine letzte Einzelausstellung war „Der Prozeßß“ in der Galerie im Altbau in Aldingen/ Rottweil, sein aktueller Dokumentarfilm „Allein mir fehlt der Glaube“ (seemoz berichtete) feierte im September im Konstanzer Zebra Kino Premiere.

MM/hpk

Vernissage: 14.10. um 19 Uhr im Rahmen der Förderpreisverleihung Junge Kunst

Wo: Wolkenstein-Saal des Kulturzentrum am Münster

Dauer der Ausstellung: 15.10. bis 7.1.2018

Ort: Gewölbekeller & Kulturzentrum am Münster, Wessenbergstr. 43, 78462 Konstanz

Öffnungszeiten: Di-Fr 10-18 Uhr; Sa, So, Feiertag 10-17 Uhr

Die Ausstellung wird vom Kulturamt Konstanz ausgerichtet.