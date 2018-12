Hinterhofgeschichten und Winterzimmerweihnacht

Schon am heutigen Freitag und nächsten Samstag finden im Hofhaus im Paradies ein weihnachtlicher Markt sowie eine Lesung statt. Im Rahmen eines Geschichten-Wettbewerbs wurden zehn Beiträge von jungen Autorinnen aus Konstanz und Umgebung zu einem liebevoll gestalteten Buch gebunden. Beim Weihnachtsmarkt am Samstag gibt’s dann noch mehr Selbstgemachtes.

Das Hofhaus in der Brauneggerstraße 34 ist ein Gewerbehaus im Paradies, in dem sich verschiedene Büroräume befinden. Unter anderem auch das Grafikstudio 2 Zimmer. Annabelle Höpfer, eine der Herausgeberinnen des NUN-Magazins hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Isabelle Schmidt zu einem kleinen Geschichten-Wettbewerb aufgerufen. Das Thema: „Hinterhof“. Entstanden ist so ein kleiner Band mit zehn Kurzgeschichten, rein aus Frauenhand. Die Autorinnen sind aus Konstanz und der Umgebung. Illustriert wurden die Geschichten von den Grafikerinnen. Dazu gibt es freitags ab 18 Uhr eine Lesung, eine Ausstellung im Treppenhaus, Gesang und Gitarre von Kathrin Rochow, sowie Stockbrot und Glühwein.

„in den hinterhöfen der stadt, wo katzen und mäuse fangen spielen, sich wäschespinnen tummeln, mülleimer gefüttert werden und menschen zwischen leuchtenden fenstern hin und her huschen, finden sich allerlei bizarre geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden.“

Am Samstag gibt es handgemachte Produkte auf dem Wintermarkt im Hofhaus mit einer feinen Bar mit Suppe, Waffeln und leckeren Getränken.

07. Dezember 2018 — 18–21 h

08. Dezember 2018 — 14–19 h

Mehr Infos: www.zweizimmerimhof.de

MM