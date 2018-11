Herr, wirf‘ Hirn vom Himmel

Wieso haben manche Leute Marienerscheinungen? Was geschieht im Gehirn beim Beten? Wieso haben Kinder imaginäre Freunde? Wieso meinen Leute, dass ein Gott ihrem Leben Sinn gibt? Die Schweizer Neurologin Maja Strasser erklärt am 30.11. in einem Vortrag, wie es zu solchen Phänomenen kommt: Aufgrund der Evolution des Gehirns neigen wir zu Denkfehlern, zu Fehlinterpretationen der Wahrnehmung von realen und eingebildeten Ereignissen.

Maja Strasser erläutert anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie evolutionär entstandene Gehirnfunktionen zum Glauben an einen Gott geführt haben und zum Glauben an Übersinnliches verführen. In den letzten Jahren haben die Neurowissenschaften faszinierende Erkenntnisse über die Grundlagen der Spiritualität und Religiosität hervorgebracht. Mittlerweile gibt es keinen Aspekt des Glaubens, der durch die Neurowissenschaften nicht erklärt werden kann. Einzelne Wissenschaftler stecken gar ein neues Forschungsgebiet ab, die Neurotheologie.

Die Ursachen für ein masochistisches Verhalten, d.h. die Bereitschaft, einen selbstmörderischen Kampf zu führen gegen Andersdenkende oder für eine eigene Ideologie, für irgendeinen -ismus den Märtyrertod zu sterben, lässt sich heute am lebenden Menschen neurologisch erforschen. Die durch überaus intensives Beten oder Meditieren verursachten Veränderungen im Gehirn lassen sich nachweisen. Durch computergestützte medizinische Untersuchungen (MRT) erkennt der Neurologe die übermäßige Vergrößerung beispielsweise der rechten Schläfenlappen im Brodmann-Areal 40 des Gehirns.

An verstorbenen Menschen lässt sich heute erkennen, dass die Ursachen ihrer außergewöhnlichen Verhaltensweisen in einer epileptischen Erkrankung liegen. So weiß man, dass die Visionen, Erscheinungen und Botschaften der Jeanne d’Arc mit 13 Jahren, auch „Jungfrau von Orléans“ genannt, Folgen einer Epilepsie waren. Auch die Häufung der Begleitumstände solcher spirituellen Erlebnisse, wie Blitz und Donner, erleuchtete Bäume und Büsche, Traumerlebnisse mit Botschaften, Selbstgeißelungen, Einsiedelei usw. sind meist Begleiterscheinungen von medizinischen Erkrankungen.

Vom Apostel Paulus, wie auch von anderen weltbekannten angeblichen Propheten, weiß man, dass sie an Epilepsie litten. In einigen Jahren wird man Spiritualität und Neigung zu esoterischem Verhalten medizinisch erkennen können. Vielleicht wird dann eine psychologische Vorsorge-Untersuchung möglich, um eine Entwicklung zu radikalem Denken und Handeln rechtzeitig zu verhindern.

MM

Wann: Freitag, 30.11.2018, Einlass 18:45 Uhr

Wo: Uni Konstanz, Raum A702

Veranstalter: GBS Bodensee e. V. und GBS-Hochschulgruppe Konstanz