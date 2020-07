Heraus zum Klimastreik!

Erstmals seit dem Beginn der Corona-Krise ruft die Konstanzer Fridays-for-Future-Gruppe am 17. Juli wieder zu einem Klimastreik im Freien auf. Beginnen soll er um 13.30 Uhr am Herosé-Park. Anlass für diese erste „richtige“ Demo durch die Innenstadt, Kundgebung und Schulstreik, ist die Gemeinderatssitzung am folgenden Donnerstag.

Dazu die Presseeinladung von Fridays for Future:

Dort wird über die Klimazielsetzung “Konstanz 2030 klimapositiv” verhandelt. Dies wäre der nächste logische Schritt nach dem Klimanotstand und Fridays for Future erhofft sich ein ähnlich historisches Votum, wie schon beim Klimanotstand letztes Jahr.

Wir laden Dich recht herzlich ein, uns bei der Demonstration zu begleiten! Und würden uns ebenfalls sehr freuen, Dich nächste Woche an der Gemeinderatssitzung am 23.7., ab 10 Uhr begrüßen zu dürfen, die Presseeinladung hierzu folgt noch. Nachdem beim Klimanotstand der Gemeinderat sich einstimmig dazu verpflichtet hat, die überlebenswichtige 1,5 Grad Grenze einzuhalten, sind wir zuversichtlich, dass nach mehr als einem Jahr nun endlich die nötige Zielsetzung folgt.

MM/red (Foto: Fridays for Future Konstanz)



Was: Klimastreik. Wann: Freitag, 17.7., 13.30 Uhr. Wo: Konstanz, Herosé-Park.

Hinweis des Veranstalters: Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten und ein Mund-Nasenschutz zu tragen.