Harmonic Brass mit „Delicatessen zum Fest“

Erster Kammerkonzertabend der Saison: Harmonic Brass in der Stadthalle Tuttlingen – Blechbläserensemble aus München bringt am 2. Dezember: „Delicatessen zum Fest“ – „Eines den besten Bläserensembles der Welt“ spielt nicht nur Barockmusik – Quintett zeigt die Querverbindungen zwischen Essen, Trinken und Musik auf.

Champagner? Kein Problem. Schottische Graupensuppe? Wird geliefert. Vielleicht noch ein saftiges Steak? Kommt sofort. Kaffee? Aber klar! Nicht zwangsläufig kommt man hier sofort auf den Gedanken, dass es um ein Konzert geht. Konkret: Um das Konzert des bekannten Münchener Blechbläserensembles Harmonic Brass, das am Sonntag, 2. Dezember, in der Stadthalle Tuttlingen das diesjährige Weihnachtskonzert spielt. „Delicatessen zum Fest“ stehen auf dem Programm, das vor der Pause barocke Bläsermusik und Weihnachtslieder und in der zweiten Hälfte Auszüge aus dem aktuellen Programm „Delicatessen“ bringt.

Der Advent ist die hohe Zeit für Bläsermusik. Da passt ein Auftritt von Harmonic Brass hervorragend: Seit 1991 sorgt das Quintett für großen, eleganten Blechbläserklang, ob in der Carnegie Hall New York, im Arts Center Seoul, in der Endler Hall Kapstadt oder im Gewandhaus zu Leipzig, und gehört „mit seiner glamourös-virtuosen Art zu den besten Bläserensembles der Welt“ (Süddeutsche Zeitung). Seine Mitglieder sind allesamt studierte Musiker mit Bestnote und spielten u.a. bei den Münchner Philharmonikern, im Münchner Rundfunkorchester des BR oder bei den Stuttgarter Philharmonikern. Die vier Musiker Hans Zellner (Trompete), Andreas Binder (Horn), Thomas Lux (Posaune) und Manfred Häberlein (Tuba) sowie die in Ravensburg aufgewachsene Trompeterin Elisabeth Fessler spielen etwa 120 Konzerte pro Jahr weltweit mit wechselnden Programmen. Und Hornist Andreas Binder, der 2017 für den Echo Jazz als bester Instrumentalist nominiert war und bereits mit Till Brönner auf der Bühne stand, führt die Zuhörer als Conférencier charmant und bisweilen humorvoll durchs Programm.

Harmonic Brass stillt den Hunger mit aberwitzigen Eigenkompositionen und musikalisch-kulinarischen Köstlichkeiten aus der Blechküche, wenn sich vier Herren und eine Dame zu musikalischen Spitzenköchen verwandeln und zeigen, wie viele Querverbindungen es gibt zwischen Essen, Trinken und Musik!

Das Konzert in Tuttlingen beginnt bereits um 18:00 Uhr; ab 17:15 Uhr findet eine kostenlose Einführung durch Lisa Werner, Studentin im Fach Trompete an der MH Trossingen, im Kleinen Saal der Stadthalle statt.

Wer noch dabei sein will, bekommt noch Galeriekarten für den Konzertabend zum Preis von 19,80 € (regulär, inkl. Gebühren) bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) oder bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg. Zu haben sind sie auch online unter www.tuttlinger-hallen.de oder beim telefonischen Kartenservice unter Tel. (07461) 910996 im verbilligten Vorverkauf.

MM/hpk (Foto: Tuttlinger Hallen/Mike Meyer)