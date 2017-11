Grüne diskutieren über Flüchtlingsintegration

Der Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen möchte nach der Bundestagswahl wieder einen regelmäßig stattfindenden GRÜNEN Tisch organisieren. „In einer geselligen Atmosphäre sollen wichtige regionale, landes- und bundespolitische Themen diskutiert werden“, so Martin Schmeding, Kreisvorstand und Pressesprecher des Kreisverbandes.

Ab Januar 2018 findet der GRÜNE Tisch in Kooperation mit der FGL an jedem ersten Mittwoch im Monat in der „Seekuh“ in Konstanz statt. „Nach der Bundestagswahl brauchten viele WahlkämpferInnen erst einmal eine Pause“, sagte Schmeding, der für die Grünen auch Bundestagskandidat im Wahlkreis war.

„Um langsam wieder in die politische Arbeit zurückzufinden, starten wir die Reihe des GRÜNEN Tisches mit einem für die gesamte Region sehr wichtigen Thema: Die Situation der Geflüchteten und die Herausforderungen bis hin zur Integration am Beispiel des Konstanzer Projektes „83 integriert“. Dazu haben wir zwei aktive Unterstützerinnen des Projektes gewinnen können“, hebt Moritz Junginger, Schatzmeister des Kreisverbandes, hervor. „Christina Zuber, Juniorprofessorin für Innenpolitik und öffentliche Verwaltung an der Universität Konstanz, die ihren Schwerpunkt u.a. in der regionalen Integrationspolitik hat, sowie Karin Göttlich, Vorstandsmitglied der Freien Grünen Liste Konstanz, die sich seit vielen Jahren beim Runden Tisch Asyl engagiert.“

Der erste GRÜNE Tisch nach der Bundestagswahl findet statt am

Donnerstag, dem 23.11. (ab Januar mittwochs) um 19.30 in der Seekuh, Konstanz

MM