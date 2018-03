Gibt’s im Himmel Kino?

Die Antwort gibt es live am morgigen Dienstag, 6. März, um 19.30 Uhr im Zebra-Kino: Eine Benefizveranstaltung zugunsten der gemeinnützigen Wohnungslosenhilfe Konstanz und des kommunalen Zebra-Kinos Konstanz. Dann ist dort Poetry-Time: Frech, nachdenklich, schräg und witzig, grotesk-doppelbödig.

Schauspielerin Heinke Hartmann (Foto) und die Musiker Roy File und Kurt Müller verwandeln die poetischen Texte von Gabriele Kromer aus „Manche Hunde fliegen“ (Strube Verlag 2017) in eine spannende Performance, in einen bizarren Tanz zwischen den Welten, in einen Abend voller Überraschungen.

Während sich in Gabriele Kromers Büchern Texte und Bilder gegenseitig die Bälle zuspielen, übernimmt auf der Bühne die Musik diese Ping-Pong-Funktion. Die Unwägbarkeiten und Vielschichtigkeiten des Lebens liefern den Stoff für Gabriele Kromers Arbeiten: Verschlüsselt, ironisch, mit viel schwarzem Humor. Michael Krüger, ehemals Verleger im Carl Hanser Verlag, heute Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, kommentierte einmal Gabriele Kromers Gedichte so: „Sie sind formal von einer unerhörten Gekonntheit“.

Die Vorstellung beginnt um 19.30 und wird ohne Pause ca. 70 Minuten dauern. Karten (9,– €; ermäßigt 7,– €) gibt es im Zebra-Kino, Joseph-Belli-Weg 5, 78464 Konstanz, oder im Vorverkauf über www.zebra-kino.de.

MM (Foto: Tanja Dorendorf)