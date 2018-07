In der Türkei sind unter der Präsidentschaft Recep Tayyip Erdoğans viele Journalisten, Zeitungsredakteure und Publizisten inhaftiert worden. Ahmet Altan ist einer von ihnen. Er wurde am 16. Februar zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Am 11. Mai richtete das Theater Konstanz eine Marathon-Lesung von Ahmet Altans Buch „Der Duft des Paradieses“ aus, um Solidarität zu zeigen – dieses Engagement findet jetzt seine Fortsetzung.

Die Türkei gehört zu den Ländern mit den meisten inhaftierten Journalisten weltweit. Nach dem Putschversuch im Juli 2016 wurden weit über 100 Journalisten verhaftet, rund 150 Medien geschlossen und mehr als 700 Presseausweise annulliert. Kritische Journalisten stehen unter Generalverdacht. Die wenigen noch verbliebenen unabhängigen Medien arbeiten in ständiger Angst. Wiederholt wurde ausländischen Journalisten die Akkreditierung verweigert oder die Einreise verwehrt. Daneben ersticken die politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen vieler wichtiger Medienbesitzer eine kritische Berichterstattung im Keim.

Am 11. Mai 2018 richtete das Theater Konstanz eine Marathon-Lesung von Ahmet Altans Buch „Der Duft des Paradieses“ aus, um auf die Situation des Schriftstellers und Journalisten Ahmet Altan aufmerksam zu machen, der zusammen mit seinem Bruder Mehmet Altan und zahlreichen anderen kritisch Denkenden in der Türkei zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Ausgehend von der Lesung und den zahlreichen Solidaritätsbekundungen seitens der Besucher konnte das Theater Konstanz Kontakt herstellen zu Ahmet Altans und Deniz Yücels Anwalt und Strafverteidiger Veysel Ok. Am 23. Juli 2018 diskutiert er in der Spiegelhalle des Theater Konstanz ab 20 Uhr mit Experten aus Deutschland über Medienfreiheit, Zensur und die Situation der Journalisten/Schriftsteller in der Türkei und Deutschland.

„Für das freie Wort“: Podiumsdiskussion mit Medienanwalt Veysel Ok (Rechtsanwalt von Deniz Yücel und Ahmet Altan), Journalistin und Filmemacherin Kristina Karasu, Medienwissenschaftlerin Prof. Dr. Marlis Prinzing (Hochschule Köln). (Angefragt für die Diskussion sind der ehemalige Chefredakteur der Cumhuriyet Can Dündar und die Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen von der Partei Die Linke).

23.7.2018 um 20 Uhr | Spiegelhalle. Der Eintritt ist frei.

