Flame for Peace – der Film

Fast drei Jahre danach: Die achtwöchige „Friedensbewegung“ über fast 3000 Kilometer startete am 28.7. in Sarajevo (100. Jahrestag Beginn des 1. Weltkriegs 1914) und führte durch 12 Länder bis zum 21.9., dem UN-Weltfriedenstag, nach Aachen – am Antikriegstag, dem 1. September 2014, machte der Tross in Konstanz Station: Daran erinnert jetzt ein Film, der am Ort das damaligen Treffens gezeigt wird.

„100 Jahre danach“ ist ein fesselnder, ein kurzweiliger Film (http://crossculturefilm.de/flame-for-peace/). Er erzählt nicht nur vom zehrenden Joggen durch Gluthitze und ergiebige Unwetter, sondern auch von vielen kleinen und großen Abenteuern, berührenden und kuriosen Erlebnissen, von bewegten und bewegenden Begegnungen in den verschiedenen Ländern und an früheren Kriegsschauplätzen. Heinz Jussen, Initiator des Friedenslaufes, und die beiden Filmemacher Dagmar Diebels und Thomas Meffert präsentieren den Dokumentarfilm in Konstanz und stehen für die anschließende Diskussion zur Verfügung.

Der zweistündige Film „100 Jahre danach“ wird am 4.Mai 2017, ab 19.00 Uhr, in den Räumen der „Naturfreunde Konstanz“ (Winterersteig 11-13 ) gezeigt. Ab 18 Uhr gibt es die Möglichkeit zum gemeinsamen Abendessen.

hpk

Veranstalter: Friedensinitiative Konstanz, VVN-BdA Konstanz-Singen