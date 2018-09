„Filme für die Erde“ erstmals in Konstanz

Waldbrände, Trockenheit und Überschwemmungen als Folgen des Klimawandels, Vogel- und Insektensterben: Die Themen des diesjährigen „Filme für die Erde“-Festivals sind hochaktuell. „Entdecke, was um die Welt reist“. Unter diesem Motto werden am Freitag, 21. September, Filme zu Umweltthemen an der Konstanzer Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) gezeigt.

In den Medien haben sich diesen Sommer die schockierenden Nachrichten zu Umweltkatastrophen gehäuft. Die Dringlichkeit eines Lebenswandels drängt in das Bewusstsein der Allgemeinheit. Vom Umwelt-Novizen, der sich bisher noch kaum mit Umweltthemen auseinander gesetzt hat, bis hin zu Nachhaltigkeitsexperten: Rund 10 000 Besuchende kommen an 20 Standorten in der Schweiz, in Liechtenstein und mit Konstanz nun auch erstmals in Deutschland zusammen. Die Filme sorgen für Inspiration und vermitteln das nötige Rüstzeug, um das eigene Leben Schritt für Schritt nachhaltiger zu gestalten.

„Filme für die Erde“ Seit acht Jahren organisiert der Verein „Filme für die Erde“ das Festival. Es handelt sich um eine von der UNESCO ausgezeichnete Nachhaltigkeits-Initiative und möchte mit ausgewählten Filmen möglichst viele Menschen erreichen, Wissen über Nachhaltigkeit weitergeben und zum Handeln inspirieren. www.FILMEfürdieERDE.org ist das weltweit umfassendste Verzeichnis zum Thema Film & Nachhaltigkeit.

Mit vier Filmen entdecken, was global passiert

Der Auftakt des Festivals ist das Lunchkino um 12.15 Uhr, mit dem Film „The Empire of Red Gold“ der die unbekannte Geschichte der weltweit am meisten konsumierten Frucht, der Tomate, aufdeckt. Um 16 Uhr zeigt der Film „Blue Heart“, mutige Menschen, die für die letzten wilden Flüsse Europas kämpfen. Um 18 Uhr beleuchtet „The Messenger“ mit beeindruckenden Aufnahmen die Schönheit und Bedeutung des gefährdeten Singvogels und die globalen Ursachen für den dramatischen Rückgang. Das Highlight des Abends ist die exklusive Premiere des Films „The Human Element“ um 20 Uhr. Mit sensationellen Aufnahmen dokumentiert der weltbekannte Fotograf James Balog wachrüttelnd und berührend, wie die Umweltveränderungen sich auf Natur und Menschen auswirken. Offiziell kommt der Film erst 2019/20 in die Kinos.

Vor dem Hauptfilm moderiert Mitja Rietbrock (SRF) ein Podium mit Gabriele Müller-Ferch von der SRF-Umweltserie „heute und hier“ und Livio Rey von der Vogelwarte Sempach – per Livestream in alle Festivalorte übertragen. Abgerundet wird das Film-Programm mit Weitergabe-Filmen, Bio-Apéro und einer Ausstellung von Nachhaltigkeits-Pionieren.

Ort: HTWG Konstanz, Beginn: 21. September, 12.15 Uhr; Eintritt auf Spendenbasis (bis auf das Lunch-Kino: EUR 20 inkl. Lunch und Getränk).

MM/hpk