Es ging um’s Überleben

Der Zürcher Fotografin Vera Markus ist es gelungen, das außergewöhnliche Leben einer ebenso außergewöhnlichen Frau zu porträtieren. Erfrischend und auch aufrüttelnd berichtet sie im K9 über Inge Ginsberg (96). Vera Markus‘ ausgezeichnete und berührende Audioslide-Show, für die sie den Omanut-Zwillenberg Förderpreis erhalten hat, ist eine einfühlsame Annäherung an Inge Ginsberg und ihre Lebensgeschichte. Frau Ginsberg wird zugegen sein, wenn es ihr Gesundheitszustand zulässt.

Als eine der letzten Zeitzeuginnen vermittelt Inge Ginsberg (96) entlang ihrer Lebensgeschichte politische und gesellschaftliche Geschehnisse der vergangenen 100 Jahre. Faszinierend ist nicht nur, was sie zu erzählen hat, sondern wie sie es tut: scharfsinnig, humorvoll und mit Verve.

Inge Ginsberg erzählt von einer behüteten Kindheit in einer wohlhabenden jüdischen Familie im Wien der 1920er Jahre, vom Bruch 1938 durch den Nationalsozialismus, von der Zeit des Untertauchens und der geglückten Flucht in die Schweiz. Sie beschreibt das Leben im «Auffanglager» Adliswil und wie sie später in einer Villa des amerikanischen Geheimdienstes in Lugano landet, von wo aus sie italienische Partisanen unterstützt.

Mit ihrem ersten Mann, dem Komponisten Otto Kollmann, schreibt sie Schlager, die von Lys Assia und Vico Torriani gesungen werden. Der Erfolg bringt die beiden schließlich nach Hollywood, wo sie u. a. Songs für Doris Day, Dean Martin und Nat King Cole schreiben. In Israel lernt Inge Ginsberg ihren zweiten Ehemann kennen und lebt zehn Jahre mit ihm in Tel Aviv – bis sie ihrem dritten Mann begegnet.

Mit Kurt Ginsberg, ebenfalls jüdischer Emigrant aus Wien, lebt sie längere Zeit in Ecuador. Inge Ginsberg hat als Journalistin bei der Weltwoche gearbeitet, Bücher publiziert und schreibt noch heute täglich Gedichte. Im hohen Alter ist sie zudem zum Liedtexten zurückgekehrt und rappt zum Sound einer New Yorker Metal Band. Heute pendelt sie zwischen der Schweiz, Israel und den USA.

Vera Markus, in Melbourne geborene Fotografin, hat Klavier in New York und Berlin studiert. Nach Fotokursen am International Center of Photography (ICP) arbeitete Vera Markus als Fotografin in Tel Aviv, wurde später Bildredakteurin bei der NZZ und ist seit 1999 freiberuflich tätig.

MM/hr

Wann? 23.5., 19.30 Uhr. Wo? K9, Hieronymusgasse 3. Eintritt: 7 Euro