Eine etwas andere Weihnachtslesung

„Hier ruht der letzte Jude des Dorfes“, steht auf dem Grabstein von Dr. Nathan Wolf (siehe nebenstehendes Bild), der in Wangen auf der Höri Ende Dezember 1970 im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Nathan Wolf war Arzt in Wangen, wurde 1938 von den Nationalsozialisten ins KZ Dachau verschleppt, emigrierte später in die Schweiz und kehrte 1945 nach Wangen zurück. Mit dem Text „Weißes Blut“ von Gerd Zahner, wird im Theater Zeller Kultur an das Schicksal von Nathan Wolf und die Geschichte seiner Familie erinnert.

„Nicht heimkehren, zurückkehren, darum geht es in diesem Stück“, sagt der Autor, der den Text nicht als Biographie verstanden wissen will. Das als dramatische Lesung angelegte Stück, am 24. werden es Ensemblemitglieder der Zeller Kultur vortragen, versuche vielmehr „den Geist aufzunehmen, der diesen Mann getragen hat“. Zahner ist überzeugt: „Wir haben uns zu rechtfertigen, vor Menschen wie Nathan Wolf, August Ruf, Xaver Harlander und all den vielen, die vom Nationalsozialismus verfolgt, ihre Haltung nicht verloren und den Menschen ein Beispiel gaben. Wenn wir nichts tun, tun wir es noch einmal.“

hr (Foto: privat)

Wann? 24.12.2019, 14 Uhr. Wo? Theater Zeller Kultur, Radolfzell, Fürstenbergstraße 7a. Der Eintritt ist frei.