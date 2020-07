Ein Mensch lebt ganz seiner Leidenschaft für das Schlagzeug, für ihn besteht die Welt aus Rhythmus und Wundern. Auf der Bühne erzählt er, Adrien Lepage, von seiner außergewöhnlichen Passion für seine Drums. Das unterhaltsame und anrührende Theaterstück „Ein Leben in Takt“, das ab 28.08. im Rahmen des „Kultur Sommers Konstanz 2020“ an verschiedenen Spielorten zu sehen sein wird, hat in kurzer Zeit die Bühnen Westeuropas erobert. In Konstanz erlebt es seine deutschsprachige Erstaufführung.

Das französische Erfolgsstück „Une vie sur mesure“ kommt nach Deutschland. Der Monolog von Cédric Chapuis feiert unter seinem deutschen Titel „Ein Leben in Takt“ mit einer Corona-bedingten Verzögerung am 28. August 2020 grenzüberschreitend seine deutschsprachige Erstaufführung in Konstanz und Kreuzlingen. Die französische Uraufführung, welche ausgehend vom Theaterfestival Avignon in ganz Frankreich und darüber hinaus in Belgien und England zu sehen ist, wurde für den Theaterpreis Prix Molière nominiert. Die gelungene Mischung aus Schauspiel und Konzert bekam viel Lob für ihren Humor, ihre Originalität, ihre Poesie und ihren tiefen Humanismus.

Adrien Lepage ist alles andere als dumm oder zurückgeblieben. Irgendwo zwischen Forrest Gump und Billy Elliot lebt dieses begabte Kind mit rührender Naivität seine Leidenschaft für das Schlagzeugspielen aus. Wie ein kleines Kind betrachtet er sein Leben, welches für ihn nur aus Rhythmus und Wunder besteht. Alles um ihn herum scheint auf einmal eine völlig neue, musikalische Ordnung zu bekommen. Mit überschwänglicher Begeisterung erzählt die Figur mit zwei Drum-Sets auf der Bühne die Geschichte einer außergewöhnlichen Passion. Allmählich und beinahe gegen sich selbst lüftet der junge Mann den Schleier – lustig, verstörend und tief bewegend.

Die Idee einer Premiere in Konstanz entstand bei einem Treffen von Daniel Grünauer und der Übersetzerin Eugénie Verbeurgt in der französischen Partnerstadt Fontainebleau. Regie führt mit Ingo Putz, dem ehemaligen Leiter des Jungen Theaters, ein in Konstanz bekannter und preisgekrönter Theatermacher. Mit dieser besonderen Off-Produktion verabschieden sich zudem Schauspieler Arlen Konietz (Wechsel ans Theater Heilbronn) und der ehemalige Chefdramaturg Daniel Grünauer (Wechsel ans Schauspielhaus Graz) theatral aus Konstanz.

MM/red (Bild: Daniel Grünauer)

Was: Ein Leben in Takt (Une vie sur mesure), Monolog für einen Spieler und zwei Schlagzeuge von Cédric Chapuis, Deutschsprachige Erstaufführung. Übersetzung: Eugénie Verbeurgt, Regie: Ingo Putz, Dramaturgie: Daniel Grünauer, Produktion: Marie-Therese Gey. Mit: Arlen Konietz. Wann & Wo: Deutschsprachige Erstaufführung am Freitag, 28.08.2020, im Innenhof des Neuwerks, Oberlohnstraße 3, 21 Uhr. Vorstellungen im Kulturzentrum K9, Hieronymusgasse 3, 78462 Konstanz, am 3., 4., 5., 17., 20., 22., 26., 27. September 2020. Aufführungen in Kreuzlingen sind für Oktober geplant. Wie: Der Vorverkauf für die Premiere läuft, Informationen und Karten gibt es hier sowie hier.