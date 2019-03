Diskussion zur Energiewende

Der Konstanzer Kreisverband der Grünen lädt für kommenden Samstag zu einer Veranstaltung, bei der ExpertInnen und grüne PolitikerInnen über den Stand der Energiewende im Landkreis sprechen. Neben mehreren Fachreferaten steht auch eine Podiumsdiskussion auf dem Programm, bei der es darum gehen soll, wie „Entscheidungen für eine nachhaltige Energiewirtschaft“ gelingen können.

Bei der Umsetzung der gesellschaftlich breit gewünschten Energiewende stünden Bayern und Baden-Württemberg als Schlusslichter da, heißt es in der Einladung der OrganistatorInnen, im Ländle wiederum sei der Landkreis Konstanz im unteren Drittel der Flächen-Landkreise angesiedelt.

Mit dieser „sehr schleppenden Entwicklung im Landkreis Konstanz“ wollen sich die Grünen nicht zufriedengeben. „There are no jobs on a dead planet“, meint Martin Schmeding vom Kreisvorstand der Grünen, der betont: „Wir müssen deutlich mehr tun.“ Mit der „offenen Diskussionsveranstaltung“ will der Kreisverband den Gründen für diese Situation nachgehen. Vorstandskollege Marius Busemeyer: „Dafür haben wir zahlreiche namhafte regionale und überregionale Experten rund um das Thema ‚Energie‘ eingeladen, die zusammen mit Politiker*innen der Region über den Stand der Energiewende im Landkreis Konstanz diskutieren werden“.

Geladen sind außer grüner Prominenz, darunter die Landtagsabgeordnete Nese Erikli und der Europawahl-Kandidat Michael Bloss, auch Unternehmer (Bene Müller vom Singener Öko-Unternehmen Solarcomplex) und Wissenschaftler (Prof. Dr. Thomas Potthast, Universität Tübingen, sowie Prof. Dr. Rainer Luick, Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg), dazu ein Bürgermeister (Marian Schreier, Tengen) sowie Vertreter von Naturschutzorganisationen (BUND, NABU, Energievisionen).

Gut zwei Monate vor dem Urnengang am 26.5. wollen sich die Kreisgrünen mit einem ihrer Kernthemen offenbar schon mal warm laufen für den Wahlkampf.

MM/jüg

Wann? Samstag, 23.3., 14.00 bis 17.00 Uhr. Wo? Kulturzentrum K9, Hieronymusgasse 3 in Konstanz.