Die Zukunft der Demokratie

Wie zukunftsfähig ist unsere Demokratie? Der Wissenschafts-Talk „Grenzgänger Wissenschaft“ stellt die Frage nach den Perspektiven der Demokratie und lädt den Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Albrecht Koschorke (Uni Konstanz) sowie den Kommunikationsdesigner Prof. Jochen Rädeker (HTWG) ein. Die beiden Wissenschaftler werden am heutigen Dienstag, 14. November, ab 20 Uhr im Konstanzer Café pano auf der Marktstätte mit dem Publikum diskutieren.

Die beiden Professoren werden unter anderem aktuelle Forschungsperspektiven zu den kulturellen Mechanismen der Demokratie aufzeigen. Auf welchen Grundlagen basiert unsere politische Meinungsbildung und wie groß ist der Einfluss von Wahlwerbung auf sie? Welche Rolle spielen unsere Vorstellungen und Deutungen von Europa? Gibt es eine gemeinsame „kulturelle Erzählung“ von Europa? Welche politischen Verantwortungen stellt unsere Zeit an uns, welche Verantwortlichkeiten schreiben wir uns zu? Nicht zuletzt wird thematisiert werden, welche Lösungen sich der Demokratie bieten.

Albrecht Koschorke (Foto) ist Professor für Neuere Deutsche Literatur und Allgemeine Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen insbesondere Kulturtheorie, Kultursemiotik und Erzähltheorie. In seinem aktuellen Buch „Hegel und wir“ thematisiert er unter anderem die Frage nach der „kulturellen Großerzählung“ und den Erzählbedingungen Europas. Jochen Rädeker ist Professor für Kommunikationsdesign mit dem Schwerpunkt „Corporate Design und Corporate Identity“ an der HTWG Konstanz. Er forscht unter anderem zu Wirkung und Einfluss von Farben, Bildern und Typographie auf die Meinungsbildung. Im Rahmen der Veranstaltung wird er sich unter anderem mit der Frage der Wirkung von Wahlwerbung befassen. Moderiert wird die öffentliche Veranstaltung von Südkurier-Kulturredakteur Dr. Johannes Bruggaier.

Die Veranstaltungsreihe „Grenzgänger Wissenschaft“ ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Universität Konstanz, der Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG), der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) in Kreuzlingen und der Stadt Konstanz. Im Herbst 2017 widmet sich die Veranstaltungsreihe dem Rahmenthema „Demokratie“.

MM