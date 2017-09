Die Helden von der „Sea-Eye“

Zwischen 2014 und 2016 sind nach vor­sich­ti­gen Schätzungen mindestens 10 000 Men­schen auf der Flucht im Mittelmeer um­ge­kom­men. Im ersten Halbjahr 2017 waren es schon mindestens 2300 Menschen. Diese furchtbaren Zahlen wären noch höher, gäbe es nicht die unabhängigen Seenotrettungs-Organisationen, die mittlerweile 40 Prozent der Seenotrettungseinsätze durchführen. Darüber berichtet am kommenden Sonntag Thomas Nuding von der Organisation „Sea-Eye“ in Uhldingen-Mühlhofen.

Unter dem Vorwand der Schleuserbekämpfung will Italien diese Arbeit der Seenotrettungs-Organisationen nun – mit Rückendeckung der EU – nicht nur massiv beschränken, sie sollen vor allem aus der Zone vor Libyen abgedrängt werden. Denn die privaten Organisationen retten nicht nur Leben, sondern sind auch die einzigen Beobachter der menschenverachtenden Kooperation mit den libyschen Kräften. Und Zeugen von menschenrechtsverletzenden Aktionen vor Libyen will Italien, will die EU mit Sicherheit nicht haben.

Seither werden private SeenotretterInnen massiv von der libyschen Küstenwache bedroht und von der italienischen Regierung kriminalisiert. „Sea-Eye“, „Ärzte ohne Grenzen“ und andere hatten deshalb Mitte August ihre Rettungsmissionen vorerst eingestellt. Der Druck auf die EU wegen ihrer tödlichen Abschottungspolitik wird aber weiter ausgeübt: So hat „Sea-Eye“ mit einer Protestaktion gegen die Sperrung wichtiger Gebiete im Mittelmeer begonnen. Rund 110 Seemeilen vor der libyschen Hauptstadt Tripolis sind auf den zwei Schiffen der Organisation Banner mit der Aufschrift „Shame on you, Europe!“ (Schande über Dich, Europa) aufgespannt worden.

Thomas Nuding aus Meßkirch, der auf Einladung der LINKEN im Bodenseekreis referieren wird, ist selber im Einsatz für „Sea-Eye“ aktiv und berichtet von seinen Erfahrungen als Seenotretter im Mittelmeer: Über die aktuelle Situation von Schutzsuchenden im Mittelmeer zwischen Libyen und Italien, über die massiven Behinderungen und Kriminalisierungsversuche der unabhängigen SeenotretterInnen wird er als sachkundiger Augenzeuge erzählen.

Was:„Schande über dich, Europa“ mit Thomas Nuding von der Hilfsorganisation„Sea-Eye“

Wann: Sonntag, den 17.September, 11 Uhr

Wo: Hotel Sternen, Daisendorfer Str. 8, Uhldingen-Mühlhofen

MM/hpk