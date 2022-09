Die GEMS – kulturelle Vielfalt im September

Das Singener Kulturzentrum hat auch im September wieder einiges zu bieten: das geneigte Publikum kann sich auf einen altbewährten Poetry-Slam-Abend sowie unterhaltsame Kabarett- und Comedy-Veranstaltungen freuen. Den Anfang macht der bekannte Slammer Marvin Suckut am 21. als Moderator des Wettstreits. Zwei Tage später gibt sich Urban Priol mal wieder die Ehre, aber lesen Sie selbst:

Poetry-Slam mit Marvin Suckut

Am 21. September findet wieder ein Poetry-Slam in der Singener GEMS statt. Auch dieses Mal treten einige der besten Poetinnen und Poeten des Landes in einem dichterischen Wettstreit gegeneinander an. Dabei müssen sie sich nur an drei einfache Regeln halten: Die Texte müssen selbst verfasst sein, das Zeitlimit von sieben Minuten muss beachtet und es dürfen keine Hilfsmittel oder Kostüme verwendet werden. Hochkarätige Gäste aus dem gesamten deutschsprachigen Raum werden sich mit den Besten der lokalen Szene messen und am Ende entscheidet das Publikum durch Applaus, wer zum Sieger oder zur Siegerin gekürt wird. Moderiert wird der Abend vom Konstanzer Slam-Urgestein Marvin Suckut.

Line-up: Benno Brockmann (Freiburg), Natalie Friedrich (Karlsruhe), Philipp Scharrenberg (München), Nathalie Czyrek (Konstanz) und Nik Salsflausen (Esslingen).

Am 21. September 2022 um 19:30 Uhr im Kulturzentrum GEMS

Urban Priol – Im Fluss

Urban Priol ist wieder auf Tour! Mit seinem Programm „Im Fluss“ wird er am 23. September auf Einladung der GEMS in der Stadthalle Singen zu sehen sein. „Alles Sein ist Werden“ – zu diesem Schluss kommt Urban Priol regelmäßig, wenn er kurz vor der Deadline an seinem Pressetext sitzt. Einem Fluss im ständigen Wandel gleich ist auch sein neues Programm.

Mit Argusaugen verfolgt der Kabarettist den steten Strom des politischen Geschehens, auch wenn besonders die großkoalitionäre deutsche Politik der letzten Jahre eher an einen Stausee als an ein fließendes Gewässer erinnert. Priol ist immer am Puls der Zeit, spontan und tagesaktuell spottet er oft schneller als sein Schatten denken kann. Uferlos pflügt der Meister der Parodie durch die Nacht. Mit Freude stürzt er sich in die Fluten des täglichen Irrsinns, taucht in den Abgrund des Absurden, lästert lustvoll und hat dabei genauso viel Spaß wie sein Publikum. „Im Fluss“ ist wie ein Rafting-Trip, der mit rasantem Tempo über Absätze und an Felsenblöcken vorbei durch wild schäumende Stromschnellen führt. Einfach mitkommen und dem Motto eines anderen großen griechischen Philosophen folgen, nämlich Costa Cordalis: „Steig’ in das Boot heute Nacht!“

Am 23. September 2022 um 20:00 Uhr im Kulturzentrum GEMS

Anne Folger – Fußnoten sind keine Reflexzonen

Manche Anmerkungen findet man nicht im Text. Den kleingedruckten Stachel hinter dem Kompliment, die euphorische Schlagzeile mit ironischem Beigeschmack. Anne Folgers Blickwinkel sind eigenwillig und kommen leichtfüßig, aber tiefgründig daher. Am 25. September ist die Musikkabarettistin mit ihrem neuen Programm „Fußnoten sind keine Reflexzonen“ im Kulturzentrum GEMS zu Gast.

Mit Wortwitz und Ironie singt sie im Rosamunde-Pilcher-Stil gegen Großkonzerne, über das Glück zu fliegen, wenn die Beine fest auf dem Boden stehen, parodiert anschaulich Beethovens Götterfunken unter Lockdown- und Weingeist-Bedingungen. Dabei beeindruckt sie mit ihrem musikalischen Können. Wenn „Paint it Black“ der Rolling Stones nach Schostakowitsch und Brahms klingt oder beim „Fliegenden Robert“ die Läufe über die Tastatur jagen, holt sie ihr Konzertexamen aus der Tasche und sorgt beim Kleinkunstpublikum für Verblüffung. Für all dies hat 2021 das Land Baden-Württemberg Folger mit dem Kleinkunstpreis geehrt.

Am 25. September 2022 um 19:30 Uhr im Kulturzentrum GEMS

Oropax – Testsieger am Scheitel.

Ende September sind ab 20 Uhr alte Bekannte in der GEMS zu Gast: Oropax, die nie weg gewesenen Beauty-Ritter der Comedy, sind zurück. Im Handgebäck: die Show „Testsieger am Scheitel“. Traditionell tollkühn und schrill feiern die intellektuellen Underdogs ein buntes Gipfeltreffen der Sinnlosigkeit. Im Rausch des Abends starten sie ein Festival der Wortakrobatik. Im Ziel warten: die kogni-tiefen EROSionen. Thomas und Volker, die langsamsten Shootingstars der Comedy-Geschichte, sind diesmal Testsieger in der haarigen Kategorie Scheitel mit Punkt – aber ohne Pony. „Testsieger am Scheitel.“ präsentiert u. a.: den Geh-heim-Agenten Pinski, doppelte Biberzähne, barockes Rock-go-go, das Geheimnis der Mehrzahl und tropische Mönche. Der kahlköpfige Volker feiert ausgefallen sein Kamm-Bäck – denn nur so wird der Weg frei zur GmbHaar. Bestochene ZuschauerInnen und bezahlte Verwandte bewerteten diese Show übrigens als „enorm lustig“ und geben acht von fünf Sternen ******.

Wie immer: eine chaotische, grandiose Show!

Am 30. September 2022 um 20:00 Uhr im Kulturzentrum GEMS

Karten für alle Veranstaltungen sind über Reservix und an der Abendkasse erhältlich.

MM/ans; Bild: © Anne Folger