Die Cubaboarischen mit „Feliz Navidad“

Die Cubaboarischen sind Kult. Die Formation aus dem bayerischen Mangfalltal hat schon beim Festival Honberg-Sommer und in der Stadthalle Tuttlingen mit ihrem ungewöhn­lichen Mix aus traditioneller bayerischer Blasmusik und kubanischen Rhythmen überzeugt – am 30. Dezember kommt sie mit einem Weihnachts- und Neujahrsprogramm und mit zwei musikalischen Gästen wieder. Traudi Siferlinger und den Grassauer Bläsersolisten. Der Vorverkauf läuft.

Es ist die letzte Veranstaltung des Jahres in der Stadthalle Tuttlingen: Am Samstag, 30. Dezember, stehen dort ab 20 Uhr die Cubaboarischen mit musikalischen Gästen auf der Bühne, um ihr Weihnachts- und Neujahrsprogramm „Feliz Navidad – Prosit Neujahr“ zu präsentieren. Schon seit vielen Jahren wärmt die Kultformation aus dem Mangfalltal die Herzen ihrer Fans mit heißen Rhythmen und leichtem kubanischem Lebensgefühl.

Im Jahr 2000 kamen Hubert und Andreas Meixner sowie Michael Mayer, Mitglieder der Vagener Dorfmusikanten, bei einem gemeinsamen Urlaub in Kuba das erste Mal in Kontakt mit einheimischen Musikern der Hausband des Hotels. Bei ersten gemeinsamen musikalischen Gehversuchen stellen die Musiker fest, dass sich traditionelle bayerische Volksmusik sehr gut mit südamerikanischen Klängen und Rhythmen, wie Cha Cha Cha, Samba und Salsa kombinieren lässt.

Die CubaBoarischen sind dabei für immer neue künstlerische Überraschungen gut: An die Seite holen sie sich für ihr aktuelles Programm BR-Moderatorin Traudi Siferlinger. Die gebürtige Chiemgauerin, ihres Zeichens auch studierte Geigerin und Sängerin, kennt man aus ihrer Fernsehsendung „Wirtshausmusikanten“. Außerdem dabei ist das festliche Gebläse der Grassauer. Mit den CubaBoarischen verbindet sie neben der tiefen Verwurzelung in der heimischen Volksmusik auch die Leidenschaft, die Klänge fremder Länder zu erkunden. So vermählen sich auf der Bühne lateinamerikanische Congas mit dem Alphorn, die Tuba mit der spanischen Gitarre, die Karibik mit dem bayerischen Meer und kubanische Weihnachtslieder mit gepfefferten Bläserattacken und samtigen Zwischentönen der Ausnahmebläser.

MM (Foto: ©Carsten Bunnemann&Gregor Wiebe)

Karten für das Weihnachts- und Neujahrsprogramm der CubaBoarischen am 30. Dezember um 20 Uhr gibt es im vergünstigten Vorverkauf in drei Kategorien ab 28,60 € (inkl. Gebühren) bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen RW, VS und TUT, online unter www.tuttlinger-hallen.de oder via Hotline unter Tel. (07461) 910996. Im Weihnachtsabo „3 aus 9“ gebucht, sind Karten ab 20,80 € buchbar.