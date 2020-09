Marco Politi gilt als der einer der besten Vatikan-Kenner weltweit und berichtet seit Jahrzehnten über den Papst und die Kirche, nicht nur deutsche Tageszeitungen schätzen seine Insider-Kenntnisse. Der deutsch-italienische Journalist schreibt in seinem neuen Buch „Das Franziskus-Komplott“ über das Ringen um die Zukunft der Kirche – die Lage spitze sich zu und die Fronten sind verhärtet. Mittendrin in diesem Kampf: Papst Franziskus.

In seinem Vortrag am Freitag, 25.09., im Milchwerk in Radolfzell berichtet Marco Politi über die tatsächliche Situation des Papstes, enthüllt dabei, fesselnd wie ein Thriller, dunkle Machenschaften im Vatikan und entlarvt erbitterte Feinde. Marco Politis Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, sein Buch „Franziskus unter Wölfen“ war in Deutschland ein großer Erfolg, „Das Franziskus-Komplott“ ist in Italien ein Bestseller.

Der Vortrag ist gebührenfrei, eine Anmeldung unter 07731 95810 oder www.vhs-landkreis-konstanz.de ist aber unbedingt erforderlich. Es steht aufgrund der coronabedingten Abstandsregeln nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung.

MM (Foto: privat)

Wann? Freitag, 25.9., 20.00 Uhr. Wo? Milchwerk Radolfzell, Werner-Messmer-Straße 14.

Buchtipp: Das Franziskus-Komplott – Der einsame Papst und sein Kampf um die Kirche. Herder Verlag 2020, 298 Seiten, 24 Euro.