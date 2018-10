Wilhelm Waibel ist nicht erst seit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Singen ein bekannter und geschätzter Bürger. Was ihm vor über 50 Jahren zufällig in die Hände fiel, ließ ihn lange nicht mehr los: Eine Kiste mit rund 1500 Personalakten aus der NS-Zeit von Männern und Frauen aus ganz Europa, die während des Krieges in Singen als Zwangsarbeiter arbeiten mussten.

Die Suche nach diesen Menschen und die Auseinandersetzung mit den beteiligten Großfirmen beschäftigten Wilhelm Waibel ein Leben lang. Der Film „Der Chronist“ rekonstruiert die außergewöhnliche Geschichte der Versöhnung zwischen „ehemaligen Feinden“ und zeigt die Erinnerungen der letzten noch lebenden Zwangsarbeiter in Polen und Kobeljaki, Singens ukrainischer Partnerstadt.

Am Sonntag, 28. Oktober, wird um 17 Uhr der Dokumentarfilm „Der Chronist“ in der Stadthalle Singen, kleiner Saal, erstmalig der Öffentlichkeit gezeigt. Zur Premiere des 90minütigen Films wird der Regisseur und Filmemacher Marcus Welsch anwesend sein. Es ist eine Veranstaltung der Stadt Singen, zu der Oberbürgermeister Bernd Häusler herzlich einlädt. Der Eintritt ist frei.

MM/hpk