Bürger fragen – Wissenschaftler antworten

Wem gehören die Daten? Oder: Intelligente Aktoren für die Industrie 4.0. Aber auch: Konstanz digital – Behördengänge leicht gemacht: Nur drei aus 140 Fragen und Themen, die am nächsten Samstag in der „Langen Nacht der Wissenschaft“ gestellt und beantwortet werden. Zum vierten Mal präsentieren sich die Konstanzer Hochschulen und andere in zahlreichen Veranstaltungen und bieten dabei 361 Stunden volles Programm.

Wie sehr Wissenschaft ein großes Publikum fasziniert und fesselt, das beweist seit 2010 die Konstanzer Lange Nacht der Wissenschaft. Mit Besucherzahlen von zuletzt 7000 Gästen hat sich das Format zu einem über die Grenzen hinaus bekannten und beliebten Erfolgsgaranten entwickelt. Am Samstag, 13. Mai 2017, laden die Stadt Konstanz, die Universität Konstanz, die Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG), die Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG) und die Insel Mainau unter dem Titel „Wissenschaft bewegt.“ zur vierten Ausgabe dieser gemeinsamen Großveranstaltung ein – inklusive Abschlussparty auf der Insel Mainau.

Die Lange Nacht der Wissenschaft soll ihre Besucherinnen und Besucher überraschen, erstaunen und bewegen – und hält dafür ein vielseitiges Programm bereit: Bei der vierten Ausgabe werden rund 140 Vorträge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Experimente mit Aha-Effekten, Führungen, Ausstellungen, Informationsstände und verschiedene Mitmach-Aktionen für Groß und Klein zu erleben sein.

Zu den bekannten Schauplätzen – der Universität Konstanz, der HTWG, der Insel Mainau und dem Kulturzentrum am Münster, wo das Programm der Stadt Konstanz und der PHTG stattfindet – kommt in diesem Jahr noch ein weiterer hinzu: Auf dem Passagierschiff „Überlingen“ informieren die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) darüber, warum die Bewegung auf dem Wasser eine Wissenschaft für sich ist.

Auch 2017 wird einer der Höhepunkte das gemeinsame Abschlussfest auf der Insel Mainau sein. Hier darf zur Musik der Konstanzer Jazz- und HipHop-Band „Beyond Headlines“ getanzt und gefeiert werden. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Wissenschaftsnacht und zum Abschlussfest ist wie immer frei.

Faktenübersicht:

Wann: Samstag, 13. Mai 2017, ab 17 Uhr

Standorte: Stadt Konstanz, Universität Konstanz, Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG), Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG), Insel Mainau

Weitere Informationen: www.konstanzer-wissenschaftsnacht.de

