Bühne frei

… heißt es morgen bei der 116. SplitterNacht in der ehemaligen Konstanzer Paulskirche, jetzt K9. Mehrere Kurzauftritte mit Comedy, Kleinkunst, Musik, Tanz und Kabarett, unterhaltsam moderiert im Stile eines Varietés, werden geboten. Zuweilen gibt das für Künstler, Zuschauer und geplagte Organisatoren zwar so manche Überraschung, doch bis jetzt – Stand: Aschermittwoch – ist dieses Programm in Planung.

Durch den Abend wird Jens Wienand aus Mannheim führen. Beeinflusst vom amerikanischen Stand-Up – mit der Seele des improvisierten Theaters – bietet Jens Wienand eine unterhaltsame und kurzweilige Show. Über tausend Auftritte auf den Kleinkunstbühnen Deutschlands hat der sympathische Mannheimer inzwischen angesammelt. Mal als charmanter Moderator, improvisierender Geschichtenerzähler oder als schmerzhaft ehrlicher Stand-Up Comedian.

Franziska Kewes singt mit Gitarre auch eigene Lieder in englischer Sprache. Im Rahmen des 17. Kulturpreises Schwarzwald-Baar 2016 für Musik und Gesang erhielt sie einen Anerkennungspreis.

ZartCore-Duo Aurelia&Max: Max‘ Fingerpicking auf der Gitarre und Aurelias klare Stimme verleihen jedem der selbstgeschriebenen Lieder seinen besonderen Charakter. Insbesondere das musikalische Kabarett haben die beiden für sich entdeckt: Aus den heiteren bis satirischen Titeln machen sie gerne kleine Theaterstückchen – musikalische Comedy direkt von der Quelle.

Der Auftritt des Duos „Dienstag ist Damensauna“ mit Denny Stolz und Stefan Mayer ist der Auftakt für die kommende Toursaison.

Matthias Linse ist ein Konstanzer Singer & Songwriter, der gerne Metaphern in Begleitung einfacher Gitarrenklänge nutzt, um seine Gedanken auszudrücken.

Aus der Schweiz kommt die a cappella Formation „amasing“. Vier Frauen. Vier Stimmen. Ein Sound. Amasing (Foto) ist gesungene Überraschung, ein leidenschaftliches Stimmfeuerwerk und die gelungene Kombination von vier erfolgreichen und routinierten Gesangs-Solistinnen. Mit ihren facettenreichen Stimmen kreieren sie einen unverwechselbaren Sound in bester a cappella-Manier. Und wenn sich dabei vier ganz unterschiedliche Charaktere und Stimmtypen treffen, ist für unterhaltende Abwechslung, spannende Klangfarben und nicht zuletzt auch optische Vielfalt gesorgt.

Für das typische Flair des Varietétheaters sorgt die Pianistin Elena. Das endgültige Programm steht wie immer erst am Abend fest. Die Angaben sind ohne Gewähr, die Auftritte sind unzensiert, und mit Überraschungen ist jederzeit zu rechnen.

MM/hpk

116. SplitterNacht im K9: Donnerstag, 2. März, 20 Uhr; Eintritt: 10/9/8 Euro; Kartenreservierung info@k9-kulturzentrum.de oder Tel 07531-16713