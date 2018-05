Büchermarkt feiert Jubiläum

Am nächsten Samstag dreht sich auf dem Konstanzer Münsterplatz wieder alles um Papier. Der Förderverein Niederburg Vital e.V. veranstaltet zum 15. Mal den Büchermarkt & Alles aus Papier, der sich in den letzten Jahren zum größten Freiluft-Büchermarkt am Bodensee gemausert hat. Zwischen 10 und 17 Uhr können sich Bücherliebhaber und Lesebegeisterte, Literaturfreunde und Sammler durch die Angebote unzähliger Stände wühlen und dabei lang gesuchte Schätze heben.

Sie erstehen endlich den noch fehlenden Krimi, finden spannende Bücher für die kommenden lauen Sommerabende, entdecken Bücher zum Verschenken, ergänzen die Sammlung interessanter Regionalliteratur, finden das zehnte Weihnachtsbackbuch und entdecken die Lieblingsbücher aus der Kindheit wieder. Taschenbücher und gebundene Bücher stehen wohl sortiert in Kisten und warten auf neue Besitzer. Für die Bildbände ist es ratsam einen kleinen Transporter mitzubringen, um die tollen Landschaften, wilden Tiere, seltenen Pflanzen, Lieblingsautos oder berühmte Menschen nachhause zu transportieren.

Auch Musikliebhaber finden hier gute Angebote, seien es Schallplatten oder CDs. Wer in seiner häuslichen Bibliothek noch Platz an den Wänden hat, kann auf dem Münsterplatz auch Gemälde und Drucke kaufen. Und das nächste Spiele-Treffen ist gerettet, da genau das Spiel oder das Puzzle, das man schon lange haben wollte, beim Büchermarkt auf einen Käufer wartet. Zwischen all den Büchern finden sich vielleicht auch Comics und Zeitschriften, Sammelalben, Ansichtskarten und Plakate, alte Kataloge und Briefmarken, Autogrammkarten oder Musiknoten.

Niederburg Vital e.V. bietet während des Büchermarktes leckere Kuchen und Brezeln an. Dazu gibt es Kaffee, Sekt, Mineralwasser und Apfelsaft.

Weitere Informationen und aktuelle Neuigkeiten erfahren Sie unter www.buechermarkt-konstanz.de.

MM/hpk (Foto: Wolfgang Starke)