Aufstieg und Fall des Dieter Koulmann

(hr) Gerd Zahners neues Stück, ein Monolog über den ehemaligen Bayern-Star Dieter „Kuli“ Koulmann, feierte vergangenen Samstag Premiere im vollbesetzten Vereinsheim der Konstanzer Radsportler. Der Konstanzer Schauspieler Thomas Fritz Jung schlüpft in überzeugender Manier in Koulmanns Rolle. Kommenden Samstag, 29.6., wird das Stück erneut aufgeführt. Wer eine der wenigen Restkarten ergattern will, sollte sich sputen und umgehend bestellen. Entweder per Mail (PresseTheater@konstanz.de) oder telefonisch unter 0049-7531-900 106.

Aktuelle Info: Die Veranstaltung am 29.6. ist ausverkauft. Aufgrund dessen wird das Stück zusätzlich am 13.7. und 17.7. aufgeführt.