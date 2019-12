Am blutroten Wasser

(red) Die Bodenseeregion ist nicht nur lieblich, sondern eine der bedeutendsten Rüstungsregionen in Deutschland. Hier werden Kriegswaffen und Waffenzubehör produziert, die Tod und Zerstörung in fast alle Welt bringen. Diesen Freitag hält in Konstanz einer der bekanntesten Kritiker der Kriegsindustrie einen Vortrag zu diesen blutroten Realitäten am See.

Jürgen Grässlin, mehrfacher Friedenspreisträger, benennt Firmen und Waffen, verdeutlicht die Lieferwege, räumt auf mit der Mär von den „sicheren Arbeitsplätzen“ in der Rüstungsindustrie und zeigt deren zukünftige Strategien auf.

Dazu macht Grässlin Vorschläge für eine bessere Zukunft der Region.

Wann? 13.12.2019, 20 Uhr. Wo? Theater Konstanz, Foyer. Eintritt: 7 Euro.

Veranstalter: Theater Konstanz, Konstanzer Friedens-Initiative, seemoz e.V.