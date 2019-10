Der 16. Tuttlinger Literaturherbst biegt in die Zielgerade ein: Am Mittwoch, 23. Oktober, liest Manja Präkels aus ihrem preisgekrönten Romandebüt „Als ich mit Hitler Schnaps­kir­schen aß“. Nach dieser musikalisch-szeni­schen Lesung beschließt am Mittwoch, 6. November, Heribert Prantl die diesjährige Lesereihe mit seinem Buch „Vom großen und kleinen Widerstand“. Der Abend mit dem Leiter des Ressorts Meinung Süddeutschen Zeitung wurde wegen der großen Nachfrage in den Großen Saal der Stadthalle verlegt.

Zuerst der Buchpreis, jetzt der Literaturherbst: Manja Präkels, eine Lichtgestalt der jüngeren deutschen Literatur, kommt am 23.10. mit musikalischer Unterstützung in die Stadthalle Tuttlingen. Sie präsentiert eine musikalisch-szenische Lesung aus ihrem Bestseller „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“.

Die Wahl-Berlinerin Manja Präkels, 1974 in Zehdenick/Mark geboren, erzählt in ihrem Debütroman vom Verschwinden der DDR, dem Auftauchen verloren geglaubter Gespenster, von Freundschaft und Wut, von Landleben und Kleinstadtidyll zwischen Lethargie und Lebenslust. Schauplatz ist die brandenburgische Provinz in den 1980ern und 1990ern. Mimi und Oliver sind Nachbarskinder und Angelfreunde. Sie spielen Fußball miteinander, leisten den Pionierschwur und berauschen sich auf Familienfesten heimlich mit den Schnapskirschen der Eltern. Mit dem Mauerfall zerbricht auch ihre Freundschaft, als Oliver unter dem Kampfnamen Hitler zu einem der Anführer marodierender Jugendbanden wird … Jahre nach der Wende erinnert sich Mimi an ihre Kindheit und an ihren Freund Oliver.

Die Autorin, Musikerin und Sängerin Manja Präkels wurde 2018 für dieses Buch u.a. mit dem Anna-Seghers-Preis und dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. In der Jurybegründung heißt es: „Präkels faszinierender, autobiografisch gefärbter Roman erzählt mit dokumentarischer Genauigkeit vom Aufwachsen in der DDR, den Vorboten der Wende und ihren Folgen.“ In Tuttlingen geht Präkles, die schon seit Jahren auch als Sängerin aktiv ist, für ihre szenische Lesung mit den Musikern Thorsten Müller (Stimme, Klarinetten, Xylophon) und Benjamin Hiesinger (Kontrabass) auf die Bühne.

In den Großen Saal wird wegen der regenNachfrage der Abschlusstermin der Reihe mit Prof. Dr. Heribert Prantl verlegt. „Wir brauchen keine Stimmungen, sondern Werte“, sagt Prantl, der aus seinem Buch „Vom großen und kleinen Widerstand“ liest und meint: „Wenn die Würde des Menschen wieder im Konjunktiv steht, wenn der Rassismus wieder auflebt – dann ist der Aufstand der Enkel und Erben der Weißen Rose aufgerufen. Dieser kleine Widerstand ist wichtig, weil es nie mehr dazu kommen darf, dass es den großen Widerstand braucht.“

Bei Redaktionsschluss waren noch Karten für beide Veranstaltungen im vergünstigten Vorverkauf für jeweils 16,50 € (inkl. Gebühren) erhältlich. Es gibt sie online unter www.tuttlinger-hallen.de oder bei der Ticketbox der Tuttlinger Hallen in der Königstraße 13 sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen RW, VS und TUT. Ein telefonischer Kartenservice ist unter Tel. +49 7461 910996 erreichbar.

MM/red (Fotos: Verbrecher Verlag (Präkels), SZ (Prantl), Tuttlinger Hallen)