Afghanistan-Tag im Café Mondial

Von einer zweiten Sammelabschiebung von Afghanen aus Deutschland waren im Januar 26 junge Männer, größtenteils aus Baden-Württemberg, betroffen. Diese schmähliche Abschiebe-Praxis auch der Landesregierung nimmt Café Mondial zum Anlass für einen Afghanistan-Tag: Am kommenden Samstag (4. Februar, 14 Uhr) in seinen Räumen am Hussenstein 12 in Konstanz gibt es einen Nachmittag mit Kultur und politischen Informationen.

Dieses Mal geht es – nach dem Thementag Gambia am 4. Dezember 2016 – um Afghanistan. Gemeinsam mit Geflüchteten aus diesem Land und Einheimischen soll es ein Informations- und Freundschaftstag werden.

Natürlich gibt es landestypisches Essen, das Ali vorbereiten wird. Andere Afghanen werden über ihre Heimat berichten, die sie verlassen haben, Gedichte und Märchen vorlesen. Aber selbstredend werden die politischen Aspekte und Diskussionen bei diesem Thema nicht zu kurz kommen. Clara Schlotheuber, Mitglied des Mondial-Vereinsvorstandes, die beim Flüchtlingsrat Baden-Württemberg in Stuttgart arbeitet, wird u.a. über das Rückführungs-Abkommen zwischen der Bundesrepublik und Afghanistan berichten sowie über die Auswirkungen auf Baden-Württemberg. Bei involvierten Rechtsanwälten haben sich Mondial-Mitglieder kundig gemacht und werden darüber sprechen. Der Informationsteil dieses Tages wird etwa gegen 15.30 Uhr beginnen.

nic

