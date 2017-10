Abschiebung in den sicheren Krieg

Über die Situation in Afghanistan – gerade mit Blick auf die umstrittenen Abschie­bun­gen in das kriegsgebeutelte Land am Hindukusch – spricht die Afghanistan-Expertin Friederike Stahlmann im Rahmen einer Vortragsreise, die vom Antirassistischen Netzwerk Baden-Württemberg mit Unter­stützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung und des Flüchtlingsrates Baden-Württemberg organisiert wird. Am 7. Oktober um 18 Uhr ist sie im Café Mondial in Konstanz.

Vor fast einem Jahr schlossen Deutschland und Afghanistan ein Abkommen, in dem sich Afghanistan zur Rücknahme von Abgeschobenen bereit erklärte. Schon seit längerem sinkt die Anerkennungsquote für Menschen aus Afghanistan, die in Deutschland Asyl beantragen – trotz einer sich verschlechternden Sicherheitslage. Seit Dezember 2016 führt Deutschland auch wieder Sammelabschiebungen nach Afghanistan durch. Diese sind hoch umstritten, wie Meinungsumfragen und regelmäßige Protestaktionen zeigen.

Die zunehmenden Ablehnungen von Asylanträgen von Menschen aus Afghanistan und die Abschiebungen werden mit Verweis auf vermeintlich sichere Gebiete im Land begründet – Regionen, in denen zumindest erwerbsfähige, alleinstehende und gesunde junge Männer niederlassen und sich eine Existenz aufbauen könnten. Doch diese These ist hoch umstritten.

Friederike Stahlmann (Foto) ist Doktorandin am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle/Saale. Sie hat selbst längere Zeit in Afghanistan geforscht und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Land, seiner Gesellschaft und Sozialstruktur sowie mit den realen Lebensbedingungen der dortigen Bevölkerung. In zahlreichen Aufsätzen und Gutachten hat sie in jüngster Zeit dargelegt, warum die gesellschaftliche Realität in Afghanistan anders ist als die, von der das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ausgeht, wenn es Asylanträge von Personen aus diesem Land ablehnt.

Die Veranstaltung in Konstanz wird von Input Konstanz organisiert und vom Café Mondial, Referat für Gleichstellung, Familienförderung und Diversity der Universität Konstanz und der Rosa-Luxemburg-Stiftung BW unterstützt.

