117. SplitterNacht im K9

Mirabelle französelt. Damit rechnet man schon bei ihrem Namen. Aber Mademoiselle entzückt nicht nur durch ein perfekt gebrochenes Deutschfranzösisch, mit dem sie selbst gestandene Französischlehrer verunsichert, sondern auch durch ihre ganz eigene Show aus Comedy, Theater und Musik. Mademoiselle Mirabelle (Foto) wird durch den Abend der 117. SplitterNacht am kommenden Donnerstag führen.

So verführt sie ihr Publikum mit Charme scharf und dennoch liebevoll – mit „guitare“ und Glitzern in den Augen – in die Welt unseres stolzen Nachbarn. Dabei bleibt sie stets eine Mademoiselle, ohne grobschlächtige Sprüche und Schenkelklopfer, liebenswürdig, aber auch streng, wenn’s um die Ehre des Croissants geht. Mirabelle ist Preisträgerin des Kleinkunst-Preises von Baden-Württemberg 2014 und Siegerin beim Klagenfurter Kabarettwettbewerb 2017. Außerdem im Programm:

Der Konstanzer Liedermacher Kevin Klang wird Lebensgefühl durch Singer-/Songwriter Perlen aus seiner aktuellen EP „Vom Suchen und Finden“ vermitteln.

Marcel Fischer arbeitet im bürgerlichen Leben am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der Universität Konstanz und befasst sich unter anderem mit Anlageentscheidungen von Privatanlegern unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte. „Bühnenerfahrung“ hat er vor allem durch das Halten von wissenschaftlichen Vorlesungen und wagt bei der SplitterNacht den kalten Sprung in ein völlig anderes Genre.

Gregor Schaller ist Theaterschaffender aus der Schweiz und will weniger bemittelten Leuten zeigen, wie sie eine Weihnachtskrippe mit ihrem Hausmüll bauen können.

Der Comedy-Newcommer Sven Ivanić aus Zürich spannt einen Bogen zwischen unterschiedlichen Lebensbereichen wie dem Alltag von Juristen, den Sorgen von Partygängern oder dem Schicksal von Migranten in der Schweiz. Dass diese Bereiche gar nicht so fest voneinander getrennt sind und dass bei ihrer Kombination durchaus etwas Lustiges entstehen kann, das versucht er mit seiner Comedy aufzuzeigen.

Für das typische Flair des Varietétheaters sorgt die Pianistin Elena. Das endgültige Programm steht wie immer erst am Abend fest. Die Angaben sind ohne Gewähr, die Auftritte sind unzensiert, und mit Überraschungen ist jederzeit zu rechnen.

MM

K9 – Konstanz, Donnerstag, 6. April, 20.00 Uhr. Eintritt: Abendkasse: 10/9/8 Euro (regulär/ermäßigt/K9-Mitglieder). Kartenreservierung info@k9-kulturzentrum.de oder Tel 07531-16713