1984 wartet schon (22)

aus: Nebelhorn Nr. 44, Januar 1985, von Jochen Kelter

Zwischen 15 und 20 Pfennige dürfte eine Druckzeile im „Südkurier“ ihrem Verfasser eintragen, wenn dieser nicht bestallter Redakteur, sondern freier Mitarbeiter ist. Da muß sich auch Thilo Koch, abgehalfteter TV-Star, Altmeister der journalistischen Imitation und seit Jahr und Tag Gastkommentator im „Südkurier“, ranhalten, will er sich die Butter aufs Brot verdienen.

Trotzdem: Das Geschäft scheint zu florieren. Und weil er seine Sternguckereien gleich auch dem Oberammergauer Anzeiger und der Friesischen Inselzeitung verhökert, blickt Thilo Koch optimistisch in die Zukunft. „Auch 1985 ist kein Weltuntergang“ betitelt er seinen Neujahrskommentar am 30. Dezember auf Seite drei. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf.

„Die Schreckensvisionen des englischen Autors haben sich auch „1984“ nicht verwirklicht, in Ansätzen werden sie schon seit Jahrzehnten vom Sowietsystem praktiziert.“ Solange die Rundfunkrente reicht, um sich in deutscher Eiche einzurichten, und die Zeitungshonorare langen, um genügend Spätburgunder zu bunkern, kann’s einem schließlich egal sein, ob die Wirklich keit dabei ist, der Utopie die Hacken zu zeigen.

„Thema Nummer eins, der Weltfriede. Er wird halten…“ Der Kaffeesatz läßt grüßen. Oder: der Glaube aller Verrückten, daß die anderen normal sind. „Regionale Kriege dagegen sind möglich, zum Teil gehen sie einfach weiter…“ Ganz einfach. Einfach weiter geht auch das: „Die Entwicklungsländer schleppen ihre Probleme ins neue Jahr und leben weiterhin am Abgrund von Hunger und Verelendung.“ Ihr Problem. Thilo Koch dagegen steigt in den Keller, schleppt eine Flasche zum Schreibpult und läßt sich beim Stichwort Wirtschaft zu der trockenen Bemerkung inspirieren: „Das Wirtschaftswachstum wird nicht ausreichen, die Arbeitslosigkeit zu vermindern.“ Wie gut da doch, daß man rechtzeitig den krisensicheren Beruf des Schwadroneurs ergriffen hat.

Eine Kostprobe zum Thema Weltpolitik gefällig? „Südafrika…, die Gegensätze im Innern verschärfen sich, aber das Land am Kap bleibt stabil.“ Stabile Rassendiskriminierung, stabile Massenverhaftungen, stabiles Gewehrfeuer auf schwarze Jugendliche, stabile Folterungen, stabile Verhältnisse eben. Hin und wieder mal ’n Überfall: „Südafrika macht Fortschritte in den Beziehungen zu seinen Nachbarn.“

Thema Innenpolitik: „Die Regierung Kohl-Genscher bleibt… Es bleibt auch Strauß in Bayern. Ferner bleiben die Grünen… Schließlich bleibt auch die SPD… Es bleibt sogar die FDP…“ Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich’s Wetter, oder es bleibt wie es ist. Thilo Kochs „Fazit: Die Welt bleibt auch 1985 ein Jammertal, aber sie geht auch 1985 nicht unter.“ Das nämlich steht erst für 1986 in den Karten.



Chefredakteur Franz Oexle befindet in seiner Sylvesterbetrachtung: „Die Deutschen haben das Jahr Orwells – dessen symbolhafte Datierung ja auf einem Zufall beruht – bestanden.“ Alles Zufall, Kinder. Und Helmut Kohl erbittet in seiner Neujahrspredigt „Gottes Segen für unser deutsches Vaterland“. Den werden wir, deutsches Vaterland einmal abgezogen, in Anbetracht unserer Kohls und Kochs gut gebrauchen können.

Sunny Januar 1985