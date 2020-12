Liebe seemoz-LeserInnen,

wie jedes Jahr werden wir bis Neujahr keine aktuellen Texte veröffentlichen, es sei denn, ein Tsunami oder sonstiges Ungemach rollt auf Konstanz zu. Ab dem 2. 1. bringen wir dann eine mehrteilige Geschichte, die zu uns (und Euch/Ihnen) gerade in dieser Jahreszeit passt. Geplant ist, den seemoz-Normalbetrieb am 7. 1. 2021 wieder aufzunehmen. Dazu an dieser Stelle noch ein kurzer Blick zurück und ein kleiner Ausblick ins kommende Jahr.

Dieses Seuchenjahr hat auch uns vor mehrere Herausforderungen gestellt. Gerade im kulturellen Bereich, dem man ja weitgehend Stillstand verordnet hatte, wurden Vor- und Nachberichte schmerzlich vermisst. Eine Achterbahnfahrt, die konkrete Planungen in mehrerlei Hinsicht verhindert hat.

Anzeige

Es waren andere Themen, die dann in den Vordergrund rückten. Zum einen der OB-Wahlkampf, bei dem wir ganz offen den sozial-ökologischen Kandidaten Luigi Pantisano unterstützt haben. Es hat knapp nicht gereicht, und mit massiver Unterstützung der hiesigen Tageszeitung konnte Glob-Uli Burchardt sein Amt verteidigen.

Aber dennoch zeigte das Ergebnis sehr deutlich: Viele in unserer Stadtgesellschaft wünschten sich, und tun das auch weiterhin, einen Wandel in der Konstanzer Kommunalpolitik. Und das ist erstmal ein gutes Zeichen. Die kommenden Haushaltsberatungen im Zeichen der Epidemie werden zeigen, wo Prioritäten gesetzt werden, wohin der Weg führt und ob es Mehrheiten gibt für eine Umkehr. Weg von neoliberalen Grundsätzen, für die der wiedergewählte Oberbürgermeister und die konservativen Fraktionen weiterhin stehen. Hin zu einer ökologischen und sozialen Erneuerung, die auch dafür sorgt, dass sich nicht nur Begüterte eine Wohnung in unserer Stadt leisten können und die gesetzten Ziele bei der zukünftigen Klimapolitik mit all ihren Facetten nicht erst 2050 zum Tragen kommen.

Auch die Corona-Berichterstattung stand bei uns ganz oben auf der Liste. Und da vor allem die Aktivitäten der sogenannten Querdenker, die mit überwiegend absurden Einschätzungen der Lage zur allgemeinen Verunsicherung und Desinformation beitragen. Das ist nicht zu unterschätzen, denn da braut sich schon länger eine Suppe zusammen, auf der Rechtsextreme, durchgeknallte EsoterikerInnen, frei laufende Ignoranten und Psychopathen ganz oben schwimmen. Denen steht der Sinn nicht danach, einen vernünftigen Diskurs über zum Teil durchaus unsinnige Verordnungen zu führen, sie handeln – im besten Fall – krass unsolidarisch gegenüber den besonders Gefährdeten; nicht wenige wittern obendrein die Gelegenheit, völkisch-nationalistische Wahnideen zu befeuern. Ihnen werden wir auch im kommenden Jahr kritisch auf die Finger schauen.

Erfreulich hingegen war, dass seemoz seit Ende der Sommerferien mit durchschnittlich 120.000 Seitenaufrufen monatlich die höchsten Klickzahlen seit Bestehen verzeichnen konnte. Auch auf unserer Facebook-Seite erreichten wir wöchentlich bis zu 10.000 NutzerInnen, Tendenz steigend. Dafür sorgte auch die Mitarbeit vieler KollegInnen, die uns mit Texten unterstützt haben, wofür wir herzlich danken. Selbiges gilt auch für unsere Bannerkunden, die dazu beitragen, vor allem die Redaktion mit einem kleinen finanziellen Polster auszustatten. Wer unseren täglichen Aufwand mit einer Spende bedenken möchte, kann das hier tun.

Wie die meisten wissen, ist seemoz seit einigen Jahren ein eingetragener und gemeinnütziger Verein, der seine Mitgliedsgelder fast ausnahmslos für Bildungsveranstaltungen zu aktuellen Themen verwendet. Seuchenbedingt können wir solche seit Monaten nicht anbieten, hoffen aber, dass sich das im kommenden Jahr zum Besseren wendet. Auch das geplante seemoz-Pressefest kam dieses Jahr nicht zustande, obwohl die Planungen schon weit fortgeschritten waren. Nun haben wir dafür den Mai 2021 im Auge – natürlich mit Vorbehalt, denn wir wissen alle nicht, mit welchen Hindernissen wir bis dahin noch rechnen müssen. Dazu nur soviel: Ein bundesweit bekannter Bühnenkünstler hat bereits sein Kommen zugesagt.

Und: Wer Mitglied bei seemoz e.V. werden möchte, kommt hier zum Ziel.

Unser Wunsch zum Ende dieses vermaledeiten Jahres: Bleibt uns gewogen, vor allem aber gesund!

Mit herzlichen Grüßen,

Redaktion seemoz

(Bild: Engin Akyurt, Pixabay)