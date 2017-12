Auf zu neuen seemoz-Ufern

Das Jahr neigt sich rasant dem Ende zu und 2018 kratzt schon heftig an der Türe. Zeit also auch für die seemoz-Redaktion, einen Blick zurück zu werfen, aber auch einen voraus. Vor allem mit Letzterem sind einige interessante Neuigkeiten verbunden, die dafür sorgen sollen, seemoz einen zusätzlichen und auch wichtigen Schub zu verleihen, denn da ist noch viel Luft nach oben. Aber schön der Reihe nach …

Zuallererst wollen wir an dieser Stelle herzlich unseren LeserInnen danken, die dazu beigetragen haben, dass sich seemoz einen festen Platz in der hiesigen Presselandschaft erobert hat und für viele zur täglichen Pflichtlektüre geworden ist. Ebenso ein deutliches Dankeschön an unsere treuen SpenderInnen und Anzeigenkunden, denn ohne ihre finanzielle Unterstützung wäre unabhängiger Journalismus, für den seemoz seit bald elf Jahren steht, nicht leistbar. Nicht zu vergessen die KollegInnen, die für uns schreiben, ohne dafür Honorar zu fordern.

In 2017 sind die Zugriffe auf unsere Seite erneut leicht gestiegen, auch im benachbarten Thurgau und im Hegau, seitdem wir dort auf MitarbeiterInnen zählen dürfen, die über Geschehnisse vor Ort regelmäßig berichten. Sehr erfreulich auch, dass seemoz nachweislich breite Schichten erreicht, wie unter anderem ein Klick auf unsere Rubrik „Testimonials“ verdeutlicht. Da ist der Student ebenso dabei wie der Universitätsprofessor oder VertreterInnen der Konstanzer Verwaltung oder dem Gemeinderat. Dazu Quer- und Freidenker, Historiker, GewerkschafterInnen, Anwälte, Steuerberater, Ärzte und Unternehmer, Künstler und Kulturschaffende, AktivistInnen aus unterschiedlichen Organisationen. Kurz und gut: Überwiegend wache und offene Geister, auch aus dem bürgerlich-konservativen Lager, die mit dem Mainstreambrei der örtlichen Tageszeitung längst nicht mehr zufrieden sind.

Sogar der Konstanzer CDU-Oberbürgermeister Uli Burchardt hat im noch laufenden Jahr kräftig dazu beigetragen, seemoz überregional in die Schlagzeilen zu hieven. Noch nicht lange ist es her, da ließ er in größerer Runde verlauten: „Diesen Bullshit lese ich nicht“. Doch das glaubt ihm eh keiner. Einverstanden mit unserer Berichterstattung ist er verständlicherweise nicht, vor allem beim Thema Bodenseeforum, seinem Lieblingsprojekt, versteht er keinen Spaß. Eine seemoz-Glosse über den Pleitekasten am Seerhein („Möbelgigant kauft Bodenseeforum“) brachte den Konstanzer Rathauschef auf die Palme und er wollte uns juristisch mit durchweg absurden Vorwürfen an die Wäsche. Klappte aber nicht und das Gelächter zwischen Flensburg und Konstanz war laut und deutlich. Burchardt musste zu seinem Leidwesen erfahren, dass es doch (noch) nicht so einfach ist, Presse- und Meinungsfreiheit auszuhebeln. Es wird nicht seine letzte Attacke gewesen sein, denn der Mann gilt als extrem nachtragend. Für seine bundesweite seemoz-Werbung verleihen wir ihm hiermit gerne die seemoz-Gurke mit Dill für das Jahr 2017.

seemoz am Sonntag? Bisher war es üblich, dass bis auf wenige Ausnahmen am Wochenende nichts auf unserer Seite zu lesen ist. Das wird sich im neuen Jahr ändern. Ab Anfang Januar werden Texte, die einst im legendären Nebelhorn erschienen sind, leicht überarbeitet auf seemoz veröffentlicht. Die dementsprechende Rubrik Nebelhorn & Co haben wir ja schon länger, nun wird es langsam Zeit, sie auch regelmäßig zu bestücken. Eine Sichtung alter Nebelhorn-Texte ergab: Vieles hat sich seit den 1980er Jahren kaum geändert und hat heute noch Gültigkeit.

Quälend lange haben wir daran gefeilt, nun aber ist es endlich soweit: seemoz e.V. hat ab 1.1.2018 den Status der Gemeinnützigkeit. Unter anderem haben wir uns damit einhergehend verpflichtet, in Zukunft mehr Bildungsveranstaltungen in der Region für unsere LeserInnen und möglichst viele Interessierte anzubieten. Und das tun wir auch. Zusammen mit attac Singen und Singen ökologisch und sozial haben wir bereits für den 19. Januar mit Winfried Wolf einen überregional bekannten Referenten in die GemS geladen, der über das Desaster Stuttgart 21 berichten wird. Die Woche darauf, am 25.1., wird Wolf mit diesem Thema auch in Konstanz im Treffpunkt Petershausen aufschlagen und dort sein Buch „abgrundtief + bodenlos“ vorstellen. Wir werden auf diese interessanten Termine nochmal gesondert und ausführlich hinweisen. Zusätzliche seemoz-Veranstaltungen sind bereits in Planung.

Bis zum 8. Januar 2018 verabschieden wir uns hiermit in die wohlverdiente Winterpause. Wie immer aber gilt: Sollten unvorhergesehene Geschehnisse eintreten, über die zu berichten ist, sind wir dennoch an der Tastatur. Bis zum offiziellen seemoz-Dienstantritt in gut zwei Wochen wünschen wir allen unseren LeserInnen eine halbwegs geruhsame Zeit und einen aufrechten Gang in das kommende Jahr. Wir lesen uns und damit zurück zur Überschrift.

H.Reile/HP Koch