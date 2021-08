Wer ist die tollste Alice Weidel?

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ – Auf diese Frage wird es demnächst eine Antwort geben, zumindest hinsichtlich Alice Weidels. Beim „Alice Weidel-Dubletten-Contest 2021“ werden die eindrucksvollsten Weidel-Darstellungen ausgezeichnet, aber auch die „VerliererInnen“ sollen nicht leer ausgehen und bekommen ihre Auftrittsgelegenheiten. Zum Mitmachen sind Bewerber*innen eingeladen, „die nicht rassistisch, sexistisch, homophob und menschenfeindlich sind“.

Ein wenig ungerecht ist dieser Wettbewerb der Initiative „Oberschwaben ist BUNT“ natürlich schon, denn die strikten Teilnahmebedingungen schließen die echte Alice Weidel aus, die aufgrund ihrer Gesinnung keinen der tollen Preise gewinnen kann. Ansonsten sind aber bundesweit alle demokratisch eingestellten Menschen, egal ob Mann, Frau oder etwas anderes, aufgerufen, sich in ihrem schönsten und treffendsten Alice-Weidel-Outfit zu präsentieren. Also Schluss mit den heimlichen Auftritten im Alice-Fummel vor dem Badezimmer-Spiegel, wenn die Kinder endlich im Bett sind, sondern heraus auf die Bühne des Bundesweiten Alice Weidel-Dubletten-Contest 2021.

Hier die Einladung der VeranstalterInnen in vollem Ornat:

„Die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte“ ein Zitat von Alice Weidel – und wir, Oberschwaben ist BUNT und die Kultkneipe Räuberhöhle in Ravensburg, nehmen sie beim Wort. Wir starten ab sofort einen Alice Weidel-Dubletten-Contest und erschaffen dadurch zwei, drei, viele antifaschistische Alice Weidel-Dubletten. Alle Bewerber*innen, die nicht rassistisch, sexistisch, homophob und menschenfeindlich sind, können an dem Dubletten-Contest teilnehmen – egal ob männlich, weiblich oder divers.

Ziel ist es, im Vorfeld der Bundestagswahl möglichst viele antifaschistische Dubletten auf AfD-Veranstaltungen auftreten zu lassen. Als kleinen Anreiz ist geplant, für den ersten Platz 1000 Euro, den zweiten 500 Euro und für den dritten 250 Euro bereitzustellen. Wir hoffen, dass sich möglichst viele Menschen an der Aktion beteiligen. Überall dort, wo Alice Weidel auftritt, soll schon davor eine antifaschistische Alice Weidel-Dublette auf der Matte stehen.

Wir denken, Alice Weidel hat dies nicht anders verdient. Sie ist eine Frau,

die mit Hilfe der vielen Nazi-Stimmen des Höcke-Flügels zur AfD-Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl 2021 gewählt wurde;

die Muslime als „Kopftuchmädchen“, „Messermänner“ oder sonstige Taugenichtse abtut;

die Klimawandel und Corona leugnet

und als kosmopolitische Frau anderen Frauen diese Lebensweise abspricht.

Außerdem gilt sie als am schlechtesten gelaunte Politikerin.

Damit dies so bleibt, gibt es jetzt den offiziellen Alice Weidel-Dubletten-Contest 2021. Die InitiatorInnen der Aktion sind schon ganz gespannt, ob sich vielleicht auch Hape Kerkeling bei Ihnen bewerben wird. Bewerbungen können ab sofort, mit Bild, gerne auch mit kleinem Clip, dem Einverständnis medialer Verbreitung und der Bereitschaft, an einem AfD-Termin als Dublette teilzunehmen, an die E-Mail-Adresse info@oberschwabenistbunt.de geschickt werden. Einsendeschluss ist Dienstag, 31.08.2021.

Um das Preisgeld und die Ausgaben für die Aktion (Audi A8 mit Fahrer mieten, Security, …) brauchen wir finanzielle Unterstützung. Deshalb haben wir auf „Startnext“, einer deutschen Crowdfunding-Plattform, einen Spendenaufruf gestartet.

Uns würde es freuen, wenn möglichst viele Menschen zeitnah die Dubletten-Aktion finanziell unterstützen würden, denn die Bundestagswahl findet bereits am 26. September 2021 statt. Das eigentliche Ziel dieser Aktion ist es, darauf aufmerksam zu machen, dass die AfD in ihrem Verständnis eine höchst undemokratische Partei und deshalb für alle Demokrat*innen nicht wählbar ist.

Oberschwaben ist BUNT

– Den Clip zum Wettbewerb gibt es hier.

– Die Crowdfunding-Aktion gibt es hier.

– Oberschwaben ist bunt auf Facebook.

– Die E-Mail-Adresse für die Anmeldung zum „Alice Weidel-Dubletten-Contest 2021“: info@oberschwabenistbunt.de

MM/red (Bilder: Oberschwaben ist BUNT)