Wenn der Öko tanzt

Im Rahmen der Reihe „Energievisionen“ laden die Veranstalter zu einer „Energy Party“. Standen bisher eher ernste Themen (Eisbärensterben auf der Höri oder Killermilben im Konstanzer Stadtgarten) auf der Agenda, will man sich nun völlig losgelassen ins Umwelt-Glück schunkeln. Da drücken wir doch heftig die Daumen und wünschen gutes Gelingen.

Das Besondere bei dem Event sei, so eine Pressemitteilung der Initiatoren: „Es werden Songs gespielt, bei denen im Titel des Stücks, im Bandnamen, oder im Namen der Sängers oder der Sängerin die Worte Sonne (sun), Wind, Wasser, Energie und ähnliches vorkommen. Angefangen bei den Beatles mit „Here comes the sun“ über Earth, Wind and Fire bis zu Cheap Trick mit „The sun never sets“.

Die Konstanzer Samba-Gruppe Sesamba möchte durch energetisches Trommeln (was immer auch darunter zu verstehen ist) die Party in Schwung bringen. Und dann werde getanzt, heißt es weiter. „Energy Party“ bedeute auch: „Feiern mit ansteckender Lebensfreude“.

Irgendwie erinnert die Programmgestaltung an den Evangelischen Kirchentag. Damit es nicht ganz so dröge wird, hier zwei musikalische Alternativen: Entweder: „Brüder zur Sonne zur Freizeit/ Ökos zum Lichte empor/ Hell aus dem dunklen Vergangenen/ leuchtet die Wende hervor“. Oder, auch leicht zu merken: „Hab´ Sonne im Herzen/ und Zwiebeln im Bauch/ dann kannste gut furzen/ und Luft haste auch/ Hab´ ein Lied auf den Lippen/ verlier nie den Mut/ speich´re Sonne im Herzen/ und alles wird gut“.

Termin: Samstag, 20.5., K9, Hieronymusgasse 3, 20 Uhr. Der Eintritt ist von 20 Uhr bis 21 Uhr frei, danach muss man fünf Euro locker machen. Auch seltsam. Nähere Informationen: www.k9-kulturzentrum.de

