Spontane Straßenumbenennnung – Konstanzer Impfverweigerer denken um

(Red.) Das ist dann doch eine faustdicke Überraschung. Bei den hiesigen Impfgegnern weht ein völlig neuer Wind. Die Truppe denkt um, und zwar radikal. Nach ihrer letzten Veranstaltung saßen die Strippenzieher der Corona-Leugner zusammen, reagierten auf die Wahl des neuen Gesundheitsministers und nagelten spontan ein selbst verfertigtes Straßenschild in den öffentlichen Raum. Man habe, so ein Insider, „erkannt, dass wir auf dem falschen Gleis waren“. Am Wochenende wollen sich übrigens die meisten impfen lassen. Na also, geht doch!