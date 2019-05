seemoz-Rätsel, Teil zwei: Wer kennt diesen Mann?

(red) Seit mehreren Tagen wird in der Stadt ein Mann gesichtet (siehe nebenstehendes Bild), der vorgibt, für das defizitäre Bodenseeforum Spenden zu sammeln. Vor allem auf den hiesigen Wochenmärkten taucht er auf und übt sich in fast schon aufdringlicher Bettelei, die mittlerweile verboten ist. Er geht in der Regel direkt auf die Menschen zu und verstellt ihnen teilweise sogar den Weg. Da es schon mehrere Beschwerden gab, wird derzeit von der Verwaltung überprüft, ob hier zumindest der Tatbestand der Nötigung vorliegt. Vertrauliche Hinweise über die unbekannte Person nimmt die seemoz-Redaktion ab sofort entgegen.

(Foto: seemoz)